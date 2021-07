La Juve incassa un’offerta importante per un big: quanti affari su una tratta che spesso ha portato ad accordi per grandi calciatori.

Vendere per investire, senza follie, senza contratti onerosi su calciatori svincolati. E soprattutto una linea verde che prevede innesti mirati. La Juve ha scelto la sua strada, e chiuderà i capitoli relativi al rinnovo di Dybala e alla permanenza di Cristiano Ronaldo, giunto in giornata a Caselle. Poi ci sarà l’affondo per Locatelli, in un braccio di ferro con il Sassuolo per cercare la chiave giusta. L’affare si farà sembra chiaro, ma non ai 40 milioni chiesti da Carnevali.

Per finanziare l’acquisto, ed altri colpi, serve però qualche cessione importante. Ecco quindi che Allegri è pronto a stilare una black list, o quanto meno a segnalare qualche elemento della rosa sacrificabile in caso di offerte irrinunciabili. E quella chiamata è arrivata ai bianconeri, che riflettono e fissano il prezzo.

Leggi anche: Buffon poteva finire in una big di A: la confessione

Juve, il Borussia fa sul serio per Demiral: offerta interessante, e sarebbe l’ennesimo affare con i tedeschi

Potente ma ogni tanto fuori controllo. Merih Demiral è un calciatore affidabile, forse il vero erede designato di Chiellini. Spesso però gli capita di andare fuori giri, come in occasione del fallo contro il Porto che costò un rigore sanguinoso ai bianconeri. Un errore che può capitare a chi svolge un ruolo delicato. Allegri sarebbe infatti pronto a puntare sul turco, ma le continue uscite pubbliche sulla voglia di essere titolare, si scontrano con la filosofia di un tecnico che premia sempre chi sta meglio. E che soprattutto ritrova Bonucci e Chiellini con un altro trofeo vinto da protagonisti, e De Ligt.

C’è anche Rugani, e proprio per questo per l’offerta giusta la Juve può vendere Demiral. L’Atalanta ci ha provato, ma dalla Germania arrivano notizie su un affondo del Borussia Dortmund. Marco Rose, dopo aver venduto Sancho ad una cifra record, potrebbe accontentare Cherubini, che chiede 40 milioni tondi. Sarebbe l’ennesimo affare su una tratta trafficata. Nel 1994 Andreas Moeller e il forte difensore Julio Cesar passarono dai bianconeri al Borussia, mentre ancor prima fu il turno di Stefan Reuter e nel ’95 tocco a Jurgen Kohler. Tutti difensori, così come Demiral, e poi due centrocampisti. Uno, di recente, Emre Can, e Allegri forse rimpiange quella trattativa. L’altro fu Paulo Sousa, che vinse la Champions a Torino, e bissò il successo l’anno dopo. Dove? Al Borussia, che in finale sconfisse proprio la Vecchia Signora.