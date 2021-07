Calciomercato, Shaqiri si candida per la big italiana: “Sarebbe intrigante”

Calciomercato: lo svizzero Xherdan Shaqiri prova a candidarsi ad un top club italiano. Di seguito i dettagli.

Xherdan Shaqiri è in scadenza di contratto con il Liverpool, nel 2022 finisce l’accordo siglato con i Reds e il centrocampista inizia già a pensare ad un possibile ripiego, che potrebbe arrivare già in questa sessione di mercato. Il nome di Shaqiri non è nuovo alla Serie A che lo ha già visto disputare una stagione con l’Inter nel 2015. Lo svizzero sarebbe intenzionato a tornare in Italia e ha in mente un club di cui gli piacerebbe essere parte. A seguire i dettagli.

Calciomercato, Shaqiri si propone ad una big

Il centrocampista del Liverpool, ha parlato con la sua società e si è dichiarato pronto a partire per una nuova avventura. I reds hanno accolto positivamente la sua richiesta e al momento stanno cercando una nuova sistemazione per il giocatore.

Si pensa alla Serie A, infatti l’esperienza negativa del classe 91 avuta in Italia non lo spaventa affatto e vorrebbe avere un’altra opportunità di mostrare il suo talento nella massima competizione italiana.

Il numero 23 del Liverpool, ha dichiarato di seguire la Lazio da molto tempo e di come l’arrivo di Maurizio Sarri abbia aumentato il suo interesse per la squadra capitolina, in quanto il calcio giocato dal tecnico campano è in linea con il suo stile di gioco. Inoltre anche Igli Tare non ha mai nascosto l’apprezzamento rivolto al calciatore Svizzero. Tutto ciò fa presupporre ad un possibile arrivo in maglia biancoceleste per Shaqiri, non resta che aspettare ulteriori informazioni.

Le caratteristiche di Xherdan Shaqiri

Shaqiri è un centrocampista che può essere usato sia come esterno che da trequartista, è un giocatore molto tecnico dotato di un’eccellente visone di gioco. Inoltre vanta all’attivo un palmares di tutto rispetto avendo vinto tre campionati diversi: 3 scudetti con il Basilea, 2 scudetti con il Bayer Monaco e 1 scudetto con il Liverpool. Lo svizzero ha fatto sue anche 2 Champions League vinte rispettivamente con il Bayer Monaco ed il Liverpool.