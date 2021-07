Real Madrid, i big già in forma: il segreto di Carlo Ancelotti

Real Madrid: i blancos di Carlo Ancelotti si preparano alla prossima stagione, Pintus lavora con i reduci dell’Europeo 2020.

Manca poco all’inizio della prossima stagione calcistica, i vari giocatori impegnati agli Europei sono tornati in gruppo, e hanno ripreso la preparazione atletica per iniziare al meglio il prossimo anno. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti a visto tornare 5 giocatori, tra cui un nuovo giocatore prelevato nella sessione di mercato estiva. Scopriamo insieme chi sono i 5 e i loro allenamenti.

Real Madrid, i 5 giocatori di Euro2020

Il tecnico italiano si prepara all’amichevole contro i Rangers, lasciando a casa i 5 giocatori che sono arrivati l’avventura europea, per non rischiare eventuali infortuni che avrebbero compromesso l’inizio di stagione dei blancos. I 5 sono: Gareth Bale, Toni Kroos, Raphaël Varane, Luka Modrić e il nuovo acquisto David Alaba. Ancelotti ha affidato i loro allenamenti ad Antoni Pintus, che ha messo a punto un programma per farli tornare al più presto alla loro condizione migliore per l’inizio di campionato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercato Milan, la stella del Real Madrid nel mirino: l’offerta

Gli allenamenti dei 5

L’allenamento per questi 5 prevede una fase iniziale in palestra con molti esercizi, seguita poi da una corsa leggera. Tra loro il giocatore più in forma sembra essere l’Austriaco David Alaba, che ha dimostrato di avere già un’ottima condizione. Il terzino sinistro potrebbe già aggregarsi nella prossima amichevole dei blancos. Non rimane altro che aspettare l’inizio di stagione per vedere di cosa sarà capace il nuovo innesto del Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Ancelotti supera la concorrenza italiana: assalto al gioiello

Le carateristiche tecniche di David Alaba

L’ex Bayer Monaco arrivato a parametro zero al Real Madrid, è un terzino sinistro molto veloce con un buon bagaglio tecnico, è un giocatore capace sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Possiede un buon tiro dalla lunga distanza ed è un abile tiratore di calci di punizione. Alaba è un giocatore molto duttile che può ricoprire più ruoli senza creare problemi, in grado di giocare come centrocampista o da ala, mentre in difesa può ricoprire anche la posizione di centrale. Grazie a queste caratteristiche è considerato uno dei migliori interpreti del suo ruolo.