Il Covid non dà tregua alla Juve, e Allegri incassa ancora brutte notizie: nel giro dei tamponi è emerso il nome di un altro calciatore positivo. Rischio focolaio alto.

La Juve è in ansia, e deve fare i conti con il Covid. Dopo il tampone positivo di Rafia, aggregato alla prima squadra e di recente in campo con il Cesena, Allegri perde un altro calciatore. In un primo momento il club aveva ufficializzato solo il problema relativo ad un calciatore. Poi l’ennesima notizia delicata per il tecnico livornese, e il rischio di un focolaio che condizionerà la preparazione.

La squadra è infatti in isolamento fiduciario, ma la notizia di un nuovo positivo nel gruppo costringerà Allegri e i bianconeri a nuove misure per tutelare la salute dei calciatori e limitare il divampare del contagio.

Juve, dopo Rafia un altro calciatore positivo al Covid: rischio focolaio alto

A 3 settimane dall’inizio del campionato Max Allegri deve fare già i conti con l’emergenza. Con una nota ufficiale, la Juventus comunica infatti che anche Delli Carri, della Under 23, è risultato positivo al tampone Covid. Sia la prima squadra quindi che il gruppo dal quale il club attinge per i giovani, sono in isolamento fiduciario. Saranno pertanto intensificati i controlli per evitare il rischio di un focolaio che in questa fase della stagione sarebbe altissimo e potrebbe condizionare allenamenti e anche le amichevoli in programma per testare i progressi.

Intanto saranno intensificati i controlli per gestire al meglio la situazione ed evitare che il contagio possa dilagare. Con l’isolamento le squadre non potranno avere contatti con l’esterno ma potranno continuare ad allenarsi in gruppo.