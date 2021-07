Viky Varga accarezzata dal vento: lady Pellé fa impazzire i fan – FOTO

Viky Varga fa impazzire i cuori dei followers con uno shooting da favola: lady Pellé in Ungheria conquista i cuori dei fan.

La bellissima modella ungherese continua a condividere attimi di spensieratezza e gioia. Graziano Pellé e la compagna hanno trascorso le vacanze estive in giro per il mondo. Inizialmente, hanno visitato alcune delle migliori coste italiane. Successivamente hanno visitato luoghi magici e turistici, tra Grecia, Emirati Arabi e Ungheria, Paese della splendida Viky Varga.

L’indossatrice magiara ha postato alcune immagini dei bei momenti trascorsi nella sua terra, immersa tra fiori e natura. E ovviamente, i suoi follower hanno potuto apprezzare la bellezza genuina di Viktoria.

Viky Varga col vento tra i capelli – FOTO

In attesa che l’ex attaccante del Parma trovi una squadra per la prossima stagione, la futura moglie prosegue i suoi viaggi in giro per il globo. Aveva detto mesi fa di non vedere l’ora di viaggiare, poiché ama conoscere posti e luoghi nuovi. Dopo aver visitato la Costiera Amalfitana, la Puglia e altri luoghi caratteristici del nostro stivale, Viky Varga è tornata in Ungheria e non smette di stupire.

La modella ungherese ha condiviso uno shooting immersa nella natura, accarezzata dal vento che le ha mosso i capelli. Come sempre, Viktoria mostra un outfit elegante e un look affascinante, tant’è che i suoi fan sono magicamente catturati dalla sua bellezza. Tra i commenti spuntano solo apprezzamenti per la compagna di vita di Graziano Pellé.