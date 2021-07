Il Tottenham prepara il dopo Kane: nel mirino un bomber di Serie A!

Il Tottenham sta studiando la strategia di mercato per rimpiazzare Harry Kane: il primo nome della lista sarebbe un attaccante di Serie A.

Non è ancora ufficiale l’affare tra Harry Kane, ma il Tottenham sta già pensando come rimpiazzarlo. Il passaggio del bomber inglese al Manchester City per la somma monstre di circa 145 milioni di euro sembra più che fattibile. Un affare faraonico che toglierebbe alla squadra londinese il suo miglior giocatore, ma gli garantirebbe probabilmente un grande mercato in prospettiva futura.

Di attaccanti forti come Kane in Europa non ce ne sono, ma di talenti potenzialmente in grado di non farlo rimpiangere se ne possono trovare diversi, e a condizioni economiche decisamente più favorevoli. Non a caso, il primo nome sulla lista della spesa di Fabio Paratici sembrerebbe essere proprio un giovane talento grande protagonista in Serie A.

Sono diversi gli attaccanti nel nostro campionato che hanno attirato le sirene inglesi, e Paratici ovviamente non vuole farseli sfuggire. Qualche settimana fa si era parlato di un interessamento per Victor Osimhen, ma stando a fonti inglesi il vero grande nome nel mirino del club londinese giocherebbe un po’ più a nord rispetto a Napoli.

Tottenham, Vlahovic nel mirino: pronta l’offerta per il bomber viola

Stando a quanto riferito dal Telegraph, sarebbe Dusan Vlahovic il grande obiettivo di mercato del Tottenham di Paratici. L’attaccante serbo classe 2000 starebbe trattando il rinnovo con la Fiorentina, ma finora non ci sarebbero spiragli per arrivare a un accordo.

Anche per questo, approfittando di una fase di stallo per il suo prolungamento con la viola, il club inglese starebbe pensando a un’offerta in grado di far demordere Commisso da ogni velleità di resistenza. L’offerta messa sul piatto, già recapitata alla società toscana, secondo quanto riportano in Inghilterra, sarebbe di quelle quasi irrinunciabili: 60 milioni di euro.

La grande novità rispetto alle scorse settimane è però un’altra. A quanto pare il Tottenham starebbe pensando all’acquisto di Vlahovic a prescindere dal concretizzarsi della cessione di Kane al City. Dovesse anche restare il bomber inglese alla corte di Espirito Santo, la società ha lo stesso intenzione di affiancargli un attaccante di razza giovane e in grado di crescere alle sue spalle come Vlahovic. Quale sarà la risposta della Fiorentina alla tentazione inglese?