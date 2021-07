Calciomercato Lazio, nuova pista per il dopo Correa: obiettivo e alternativa

Calciomercato Lazio: con la quasi sicura cessione di Correa, i biancocelesti pensano ad un valido sostituto. A seguire i dettagli.

La Lazio è quasi pronta per iniziare la stagione, mancano solo alcune rifiniture da fare per consegnare la miglior rosa possibile a Maurizio Sarri. Ormai la cessione di Joaquin Correa sembra inevitabile, l’attaccante argentino non rientra nei piani del tecnico campano, inoltre il suo cartellino può portare molti soldi nelle casse biancocelesti, che potranno essere rinvestiti nel fare gli ultimi appunti alla squadra. Intanto la dirigenza capitolina ha già visionato un paio di profili da dare a Sarri. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Lazio, l’obbiettivo di mercato biancoceleste

La prima scelta della Lazio porta il nome di Josip Brekalo. Il croato è un giocatore del Wolfsburg, con un contratto che lo lega alla squadra tedesca fino al 23 giungno 2023. L’ala classe 98 è un uomo molto veloce e dinamico, in grado di saltare facilmente l’avversario grazie al suo ottimo dribbling. Il giocatore potrebbe rivelarsi un’eccellente pedina nelle mani di Sarri. Il costo del cartellino è valutato intorno ai 20 milioni. Il croato potrebbe arrivare a Roma con la formula del prestito più obbligo di riscatto, un’opzione vantaggiosa per i biancocelesti, visto anche il bilancio del club romano.

L’alternativa a Brekalo

In caso di rifiuto del Wolfsburg, la società capitolina ha già pensato ad una papabile alternativa. Questa volta viene direttamente dalla Serie A, si tratta di Riccardo Orsolini, attualmente in forza al Bologna. L’esterno offensivo di Ascoli Piceno è un giocatore molto veloce, con un buon tiro e forte nel confronto con l’avversario. Il classe 97 è inoltre in grado di giocare su entrambe le corsie, anche se la sua preferita è quella di destra, essendo molto abile nel accentrarsi per tirare. L’esterno del Bologna può essere la giusta alternativa al mancato colpo Brekalo. Il problema è che la squadra rossoblu non intende lasciar andare via il prioprio gioiellino a meno di 20 milioni di euro.