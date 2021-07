Calciomercato Milan, il trio d’attacco è composto: scelto l’ultimo attaccante

Calciomercato Milan: i rossoneri si preparano all’acquisto di un nuovo attaccante, prima però bisogna vendere, a seguire i dettagli.

Manca solo un mese alla chiusura di mercato e il Milan si appresta a fare gli ultimi ritocchi alla squadra. I rossoneri dopo l’arrivo di Giroud, si preparano ad un ulteriore colpo per l’attacco. La dirigenza di Milano si sposta nuovamente in Francia per pescare il terzo componente dell’attacco. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Milan, chi è il terzo attaccante dei rossoneri?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo il mirino sul giocatore del Nantes Kolo Muani. L’attaccante francese sarebbe perfetto per il futuro dei rossoneri, è un giovane di talento che non ha ancora avuto l’occasione di dimostrare a pieno il suo talento e potrebbe sbocciare proprio con la casacca del Milan, grazie anche all’aiuto dei più esperti Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud.

Il ventiduenne francese è alto 190 cm, grazie alla sua fisicità è molto forte nel gioco aereo, inoltre ha un buon fiuto del gol che gli ha permesso nell’ultima stagione di arrivare in doppia cifra, siglando ben 10 reti. Il classe 98 se serve può giocare anche da esterno destro dando una maggiore possibilità di scelta in fase offensiva. Un profilo decisamente interessante quello dell’attaccante gialloverde, che può risultare una pedina fondamentale per Stefano Pioli.

La trattativa Kolo Muani

Il club francese per il proprio gioiellino chiede circa 10 milioni. Cifra che al momento il Milan non può permettersi. La causa di ciò è il grande mercato acquisti fatto dai rossoneri in questa sessione di mercato, infatti secondo La Gazzetta dello Sport, la società meneghina avrebbe speso circa 60 milioni fino ad ora.

Prima di acquistare si dovrà vendere in casa Milan. Al momento i giocatori che potrebbero lasciare Milano sono Hauge e Leao. Se arriva la vendita di uno dei due allora si potrà partire con la proposta di acquisto per l’attaccante francese. Bisognerà aspettare ancora un po’ per capire come si evolverà la situazione.