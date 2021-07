Calciomercato Napoli, nuovo giocatore per Spalletti: la trattativa

Calciomercato Napoli: un nuovo innesto per la squadra di Luciano Spalletti. I partenopei provano a prenderlo.

La dirigenza azzurra, sta lavorando per portare a Napoli un nuovo giocatore da inserire nella rosa di Spalletti. Il campionato è vicino e la società campana prova a mettere a segno un ulteriore colpo per il tecnico toscano. Si tratta di un giocatore che milita in Premier League e che secondo i partenopei può fare la differenza in campo. A seguire tutti i dettagli.

Calciomercato Napoli, un terzino sinistro per i partenopei

Continua il lavoro del Napoli nella ricerca di giocatori che possano dare un contributo importante alla squadra campana. Ora nel mirino dei partenopei ci è finito Emerson Palmieri. Il giocatore del Chelsea, vincitore uscente della Champions League e dell’Europeo 2020 sembra fare al caso del Napoli, che nel reparto difensivo a sinistra si trova con dei giocatori che non riescono a mantenere un andamento costante. L’italo-brasiliano è un terzino sinistro moto veloce con abilità notevoli nel cross, è in grado anche di saltare l’avversario e fornire assist ai compagni di squadra.

La trattativa sembra essere non troppo complessa dati i buoni rapporti fra le due società(Napoli-Chelsea). Il problema principale di questo accordo è l’ingaggio enorme che percepisce l’italo-brasiliano. Al momento Emerson guadagna più di 4 milioni di euro a stagione. Ma nonostante questi disagi, la trattativa sembra essere in avanzamento. L’agente Pini Zahavi al momento sta facendo ponte per trovare un accordo che accontenti tutti. Non resta che aspettare ulteriori informazioni.

Emerson Palmieri al Napoli e possibili sostituti

Il terzino del Chelsea è un buon candidato al posto di titolare, inoltre a Napoli ritroverebbe il suo ex allenatore Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha usato il terzino anche come esterno d’attacco viste la sua grande capacità nel cross e nella corsa. L’italo-brasiliano può decisamente tornare comodo al tecnico ex Inter.

In caso di fumata nera nella trattativa con Emerson, il Napoli pensa a Kostas Tsimikas come possibile sostituto. Il difensore greco è proprietà del Liverpool. Al momento questa resta solo un’ipotesi, visto che il giocatore dei blues rimane comunque la prima scelta per la società partenopea.