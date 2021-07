Napoli, plusvalenza in arrivo: offerta mostruosa per l’attaccante azzurro

Il Napoli potrebbe chiudere presto la prima grande cessione di questo mercato estivo: il Monza è pronto a fare carte false per Ounas.

Può abbozzare un sorriso Aurelio De Laurentiis. Nuovi fondi per il mercato del Napoli potrebbero arrivare dal Monza per Ounas. Una cessione che non aiuterebbe ad abbassare di molto il monte ingaggi, ma che porterebbe nelle casse del club un’ottima plusvalenza da poter reinvestire sul mercato per chiudere almeno uno dei due colpi necessari a completare la rosa a disposizione di Spalletti: il terzino sinistro e un affidabile centrocampista. Il tutto senza indebolire eccessivamente il reparto offensivo.

Al momento non c’è alcuna ufficialità, ma è probabile che la prima cessione in casa azzurra possa arrivare non da uno dei top player, o presunti tali, presenti nella squadra, ma da uno dei cosiddetti esuberi.

In un mercato complicatissimo per il Napoli, forse il più difficile dell’era De Laurentiis, con il presidente che avrebbe posto il veto agli acquisti in mancanza di cessoni, ogni uscita potrebbe significare ossigeno per le casse del club e anche per il tecnico di Certaldo, ancora in attesa di qualche regalo sul mercato. Fermo restando che l’allenatore ha più volte ribadito che mantenere l’attuale rosa lo soddisferebbe. Parole vere, ma forse solo a metà.

Leggi anche -> Adam Ounas e la passione per i numeri: la strana abitudine del talento algerino

Ounas-Monza: offerta al Napoli in arrivo

Con Koulibaly ancora chiuso da una valutazione fuori mercato, Fabian reduce da una stagione non straordinaria, il caso Insigne tutto da chiarire e Mertens fermo ai box e certo di una permanenza, le entrate in casa Napoli devono arrivare dai giocatori meno ‘quotati’.

Anche per questo il mercato degli azzurri procede al rilento. Urgono offerte per giocatori non eccezionali, ma incatenati da ingaggi importanti. Offerte che a queste condizioni sembrano poter difficilmente arrivare. Salvo sorprese come quella del Monza.

Potrebbe interessarti -> Napoli, per Spalletti diventa decisivo: bloccata la sua eventuale cessione

L’ambizioso club di Silvio Berlusconi quest’anno vuole infatti centrare la promozione in Serie A a tutti i costi. Per questo motivo avrebbe messo nel mirino proprio l’attaccante algerino dei partenopei. Dopo gli ottimi sei mesi al Crotone, il fantasista sembrerebbe infatti l’uomo giusto per accendere l’attacco brianzolo. Stando a quanto riferito da Tuttosport, ci sarebbe anche pronta la prima offerta: 17 milioni di euro, di cui 8 fissi e una percentuale in bonus legati alla promozione. Basteranno a soddisfare le richieste di De Laurentiis?