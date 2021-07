Carlo Ancelotti punta un top del Napoli: offerta da 20 milioni più una contropartita

Il Real Madrid guarda in casa Napoli: Carlo Ancelotti è pronto ad affondare per un big azzurro proponendo una contropartita.

Comincia a scaldarsi il mercato in casa Napoli, seppur in uscita. Da tempo si sa che il presidente ha imposto un abbassamento del tetto ingaggi, rendendo di fatto tutti cedibili, anche i top player azzurri. E tra questi ce ne sono almeno un paio che interessano molto il Real Madrid di Carlo Ancelotti. L’ex tecnico partenopeo in particolare avrebbe messo nel mirino proprio uno dei calciatori più importanti della rosa napoletana. E non si tratta di Kalidou Koulibaly.

L’allenatore di Reggiolo starebbe infatti pensando di affondare per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo da anni piace al Real e alle altre grandi di Spagna, ma ancora non è mai arrivata nessuna offerta in casa Napoli per poterlo strappare alla compagine campana. Stavolta però potrebbero esserci le condizioni per la chiusura di un affare annunciato.

La Casa Blanca cerca infatti rinforzi di qualità a un prezzo abbordabile, e Fabian potrebbe rientrare in questa categoria. Inoltre, Ancelotti è un suo grande estimatore. Non a caso, lo spagnolo arrivò al Napoli proprio durante la gestione dell’ex allenatore dell’Everton. Per ora si tratta di voci, ma secondo il portale spagnolo Diario Gol il tecnico di Reggiolo avrebbe già preparato un’offerta importante da 20 milioni più una contropartita.

Fabian Ruiz al Real Madrid: Ancelotti offre una contropartita

C’è una chiave per poter arrivare a Fabian, secondo Ancelotti: e quella chiave si chiama Martin Odegaard. Stando a quanto riferito dal portale iberico, il tecnico emiliano potrebbe proporre al Napoli un’offerta da 20 milioni, quindi non proprio bassissima, corroborata dal talentuoso trequartista norvegese, la cui valutazione per Tranfermarkt si aggira sui 40 milioni di euro.

Calciatore di grande estro, 22 anni, capace di giocare anche su entrambe le fasce, oltre che in posizione centrale, Odegaard è reduce da una discreta stagione in prestito all’Arsenal, chiusa con due gol e due assist in venti presenze. Non proprio un bottino invidiabile per unc alciatore di assoluto talento ma che deve ancora esplodere del tutto.

Il vero grande problema è però un altro: il norvegese ha rinnovato il contratto con il Real Madrid dodici mesi fa per la somma di oltre 4,5 milioni a stagione. Un ingaggio oggi assolutamente fuori portata per il Napoli, che necessita di alleggerire il monte ingaggi e non potrebbe certo sostituire quello, tutto sommato contenuto, di Fabian, con quello oneroso del calciatore del Real.