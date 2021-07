Diego Costa sbarca in Serie A? Nuova tentazione per l’ex Atletico

Nuova possibilità di mercato per Diego Costa: l’attaccante spagnolo si sarebbe proposto a un importante club di Serie A.

Diego Costa sbarca finalmente in Serie A? Fino a pochi giorni fa poteva sembrare un’ipotesi impossibile, ma la situazione sembra totalmente cambiata. L’ex centravanti dell’Atletico Madrid, fermo dal dicembre 2020 dopo la risoluzione del contratto che lo legava al club spagnolo, è carico e pronto a tuffarsi in una nuova avventura.

Classe 1988, tra gli svincolati di lusso l’attaccante di origini brasiliane è ancora uno di quelli in grado di far la differenza se motivato, possibilmente in una squadra che possa permettergli ancora di avere ambizioni importanti. Per questo motivo, stando a quanto riferito da Sportitalia, si sarebbe proposto anche in Italia, per un club blasonato del nostro campionato.

Nonostante sia fermo da quasi un anno e non abbia più un’età verdissima, l’ex Chelsea sa di poter dare ancora molto, specialmente in un campionato come il nostro in cui sono tanti i bomber che hanno trovato una nuova giovinezza. Al momento non c’è alcuna trattativa avviata, ma le porte della nostra Serie A potrebbero essere pronte a spalancarsi per il centravanti. Anche se non mancano difficoltà, ovviamente di natura economica.

Diego Costa al Cagliari? Il club ci pensa

Il club italiano che potrebbe presto abbracciare a sorpresa l’attaccante spagnolo è il Cagliari, squadra cui lo stesso Costa sarebbe stato proposto. Un’ipotesi molto affascinante, e in linea con il mercato del club di Giulini degli ultimi anni. Di colpi a effetto la società sarda ne ha messi a segno molti, da Diego Godin (altro grande ex Atletico) a Radja Nainggolan.

Restano però delle evidenti difficoltà economiche per poter concludere l’affare. L’attaccante spagnolo di origini brasiliane infatti non si accontenterebbe di un contratto di basso livello. Per poter strappare il suo sì, servirebbe un’offerta vantaggiosa. Ovviamente nemmeno lontanamente vicina a quelle che sono arrivate da campionati meno competitivi, ma comunque intrigante. Ed è questo il maggiore ostacolo alla trattativa, al di là di ogni possibile riflessione tecnica e fisica.

Ad ogni modo, qualora l’affare Diego Costa-Cagliari non dovesse concretizzarsi, l’attaccante ha già un piano B. In mancanza di una proposta europea importante, il suo futuro potrebbe essere a Dubai, dove lo attende un ingaggio di quelli cui è davvero difficile dire di no…