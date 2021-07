Monza-Juventus, Allegri esclude i due big: indizio di mercato? I convocati

Grandi esclusioni dal trofeo Berlusconi: Allegri lascia a casa i big, i convocati di Juventus-Monza.

La squadra bianconera disputerà questa sera l’amichevole contro il Monza allo stadio U-Power Stadium. Per Massimiliano Allegri sarà un’amichevole da sfruttare, in attesa di cominciare la stagione del riscatto. Tuttavia, il tecnico livornese deve fare i conti con alcune esclusioni eccellenti per questa calda serata estiva.

Infatti, tra i convocati della Juventus per la sfida contro il Monza mancheranno almeno due big e diversi altri calciatori rientrati da pochissimo dalle vacanze. Ecco chi non giocherà il trofeo Berlusconi.

Juventus, i convocati contro il Monza: fuori Cristiano Ronaldo e Dybala

L’allenatore bianconero ha a disposizione pochissimi giocatori della rosa ed è stato costretto a chiamare tantissimi giovani che si stanno allenando con la Prima Squadra alla Continassa. Tutti i grandi esclusi dal match valido per il venticinquesimo Trofeo Luigi Berlusconi non risultano essere oggetto di mercato, ma Allegri ha preferito lasciarli fuori perché non ancora in condizione o addirittura perché ancora non rientrati dalle vacanze.

Infatti tra i convocati di Juventus-Monza, mancheranno innanzitutto Cristiano Ronaldo e Dybala. Il primo non ha ancora minuti sulle gambe e ha disputato ancora troppi pochi allenamenti con la squadra; il secondo, invece, è alle prese con qualche fastidio muscolare. Fuori anche Morata, Bentancur e ovviamente Chiesa, Bonucci, Chiellini (ancora deve firmare il nuovo contratto), Alex Sandro, Cuadrado, Bernardeschi e Arthur (infortunato). Di seguito la lista dei calciatori che saranno a disposizione dell’allenatore:

Portieri: Wojciech Szczesny, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio

Difensori: Mattia De Sciglio, Matthijs de Ligt, Luca Pellegrini, Daniele Rugani, Merih Demiral, Radu Dragusin, Koni De Winter, Albian Hajdari

Centrocampisti: Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Nicolò Fagioli, Filippo Ranocchia, Fabio Miretti, Daouda Peeters, Dejan Kulusevski, Marley Akè

Attaccanti: Felix Correia, Matias Soulè, Andrea Brighenti, Alejandro Marques