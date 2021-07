Keita papà bis: chi è la compagna, famosa modella italiana – FOTO

Keita Balde è diventato di nuovo papà: è nata la piccola Isabel. Sai chi è la sua compagna? Una famosa modella e presentatrice italiana.

Fiocco rosa in casa di Keita Baldé. L’attaccante senegalese è diventato papà per la seconda volta! Dopo Thiago, nato nel 2019, il 30 luglio è venuta al mondo la sua prima bambina, nata dall’amore con la sua compagna. Di chi si tratta? Di Simona Guatieri, una modella e presentatrice italiana. Conosciamola meglio.

Nata il 28 aprile 1990 a Isernia, Simona ha iniziato la sua carriera come modella posando per alcuni servizi fotografici. Diplomata in scienze sociali, ha conosciuto il suo amato Keita a un evento di beneficenza della Cifa, una onlus per le adozioni internazionali. Nell’occasione entrambi erano testimonial e hanno potuto condividere un’esperienza importante che li ha arricchiti nella vita sentimentale, e non solo.

Ex concorrente di Miss Italia (concorso che dovette abbandonare per un malore), Simona è diventata famosa non solo per la sua love story con il calciatore, ma nache per aver condotto un reality show su Real Time, Non ditelo alla sposa. Tra l’altro, è anche la migliore amica di Cristina Buccino ed è stata velina nella versione spagnola di Striscia la notizia. E per quanto riguarda la passione calcistica? Ha seguito il compagno anche a Monaco, ma nel suo cuore c’è solo l’Inter.

Come si chiama la figlia di Keita e Simona Guatieri?

L’annuncio della nascita della sua secondogenita è stato dato dallo stesso Keita attraverso un post Instagram. Il calciatore ha descritto la sua incredibile felicità e ha presentato la piccola a tutti i suoi follower, pubblicando un primo scatto insieme alla compagna Simona direttamente dall’ospedale.

Ma che nome ha scelto la coppia per la neonata? Incredibile ma vero, un grande ex della Lazio come Keita si è lasciato ispirare da… Francesco Totti! E anche da Christian Vieri, a dir la verità. La bimba si chaima infatti Isabel, variante spagnola di Isabella, un nome molto diffuso sia in Spagna che in America Latina.

“Grazie Dio per avermi dato la possibilità di creare la mia famiglia“, ha scritto sui social Keita, ancora in attesa di conoscere la sua nuova destinazione. Per il momento l’attaccante si sta allenando da solo, ma molte voci di mercato lo vedrebbero pronto a tornare all’Inter, per la gioia anche dell’amata Simona.