Calciomercato Roma, pronto uno scambio con l’Inter: i dettagli

Calciomercato Roma: nell’aria c’è odore di scambio, l’Inter si prepara ad uno scambio con i giallorossi. A seguire i dettagli.

I tifosi giallorossi stanno fremendo dalla voglia di vedere cosa sarà in grado di fare lo Special One in questa sua prima annata. Per questo la società è in continuo movimento per regalare a Jose Mourinho una rosa da titolo. Oltre alla turbolenta trattativa Xhaka (che sembra non voler arrivare ad un punto di svolta) e alla più attuale trattativa Shomurodov, sembra esserci la possibilità di uno scambio fra Inter e Roma. Sopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Roma, scambio in arrivo? Chi sono i giocatori interessati?

Dopo l’esperienza Parigina, Alessandro Florenzi è tornato a Roma. Il giocatore italiano non è stato riconfermato da Pochettino, così il PSG l’ha lasciato dunque andare via non pagando il diritto di riscatto. Anche se tornato a Roma, il classe 91 sembra intenzionato a rimanerci ben poco, nell’attuale squadra potrebbe non trovare un posto da titolare.

A questo problema arriva una soluzione da Milano. Ci potrebbe essere un’idea di scambio tra Inter e Roma. La società giallorossa prenderebbe Ivan Perisic mentre l’Inter accoglierebbe fra le sue fila Alessandro Florenzi. Il romano nella squadra allenata da Simone Inzaghi avrebbe più occasioni di titolarità, anche vista l’urgenza di trovare un giocatore per la parte destra dell’Inter.

Perisic invece sarebbe perfetto per la trequarti della Roma. Nel modulo 4-2-3-1, il croato occuperebbe il posto a sinistra della trequarti, con Pellegrini che arretrerebbe in mediana mentre Mkhitaryan si sistemerebbe dietro la punta.

Le caratteristiche di Ivan Perisic

Ivan Perisic può giocare sia da centrocampista che da attaccante, è un giocatore con un buon fiuto del gol. Molto abile nella tecnica di base, è inoltre un uomo molto veloce dotato di un buon dribbling che gli consente di saltare facilmente l’uomo, è abile anche nella fase aerea.