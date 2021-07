Sabrina Salerno come miss maglietta bagnata: “E poi non dite…” – Foto

Sabrina Salerno incanta i suoi follower con una serie di scatti da urlo: i fan impazziscono per la foto in camicia.

La stupenda cantante genovese ha pubblicato alcune foto pazzesche sui social e ha incantato i suoi fan. Sabrina Salerno è tra le showgirl più apprezzate in Italia per la sua simpatia e per la sua lunga carriera in tv, sui palchi e in teatro. Celebre assieme a Jo Squillo la performance al Festival di Sanremo con il brano “Siamo donne“.

Sabrina resta un’icona di bellezza per milioni di italiani, di una generazione ormai adulta che ha sognato quella giovane e bellezza inebriante, la quale ha dato una ventata di freschezza al mondo dello spettacolo. E ancora oggi, l’artista sa bene come catturare l’attenzione dei suoi amati follower. Una truppa di quasi un milione di persone, che segue con grande interesse la vita privata e gli scatti della donna ligure.

Sabrina Salerno: “Non dite che non sono nata con la camicia”

La bellissima Sabrina Salerno ha incantato i suoi follower su Instagram con una serie di scatti da urlo. L’artista ha posato con una camicia azzurra bagnata che ha evidenziato le forme fisiche prorompenti. Sono tantissimi i commenti, anche di personaggi noti al mondo della tv. Infatti, tra questi spunta un messaggio di Jimmy Ghione che, sorpreso dalla foto, scrive: “Ma le mani nei capelli devo metterle io“.

Sabrina sfonda la barra dei sessantamila like sul suo profilo social grazie allo shooting meraviglioso che ha conquistato i cuori di tutti i suoi fan. Nella descrizione dell’immagine scrive: “E poi non dite che NON sono nata con la camicia“.