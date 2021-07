Calciomercato Roma, Xhaka a rischio? le possibili alternative

Calciomercato Roma: i giallorossi non vedono bene il futuro della trattativa Xhaka. I possibili sostituti dello svizzero.

La Roma è ormai da tempo bloccata nella trattativa per il capitano della Svizzera Granit Xhaka. Lo Special One ha richiesto il centrocampista dell’Arsenal fin da quando è arrivato a Roma e da subito la dirigenza giallorossa si è messa in moto per acquistare il giocatore. Fino ad ora però i due club non hanno trovato un’intesa. A seguire tutti i dettagli.

Calciomercato Roma, l’alternativa dei giallorossi

Tiago Pinto ha provato più volte a portare a Roma Xhaka, ma i gunners rimangono fissi sul proprio prezzo senza un minimo avvicinamento. La squadra di Londra chiede 25 milioni più bonus e i lupi non sono disposti ad accontentare le richieste degli inglesi. Il volere dello svizzero c’è, infatti come si è visto negli ultimi tempi sui social, il centrocampista dell’Arsenal e Jose Mourinho si sono scritti e risposti più volte, facendo intendere l’interesse di entrambi. Ora però la dirigenza romana ha deciso di aspettare fino a ferragosto, da quel giorno in poi si muoverà alla ricerca di un altro regista da regalare a Mourinho.

I profili che al momento sembrano essere il pole nella lista della Roma vengono entrambi dal campionato tedesco; e sono Thomas Delaney del Borussia Dortmund e Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach. Il primo è un centrocampista difensivo capace di impostare il gioco, è un giocatore estremamente versatile in grado di poter giocare in ruoli molto diversi dal suo. In possesso di un eccellente senso della posizione è inoltre uno dei migliori interpreti europei nel recupero palla, rendendolo un profilo decisamente interessante per la Roma.

Denis Zakaria invece è preso in considerazione da molti club italiani, su di lui ci sono anche il Napoli e la Juve in caso non concluda l’affare Locatelli. Al momento il club tedesco chiede circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, prezzo abbordabile per i giallorossi, che potrebbero perdere proprio il connazionale di Xhaka come alternativa.

