“Vorrei giocare in Italia”: torna il tormentone James Rodriguez?

James Rodriguez apre le porte a un approdo in Italia: il colombiano è pronto finalmente per giocare in Serie A?

James Rodriguez in Serie A? Questa volta potrebbe essere quella buona. Il colombiano, da anni accostato a diversi club italiani, ha apertamente dichiarato che gli piacerebbe giocare nel nostro campionato. Un’apertura che sa di indizio di mercato, o quantomeno di autocandidatura presso le nostre società, specialmente quelle in cerca di un calciatore in grado di fare la differenza dalla trequarti in su.

Il talento dell’Everton ha confessato il suo desiderio in una diretta sul suo canale Twitch. “Dove vorrei giocare? Dove mi vogliono“, ha affermato il campione, aggiungendo però un dettaglio non da poco. Finora ha giocato in tutti i campionati, dal Portogallo (con il Porto), alla Spagna (con il Real Madrid), dalla Francia (con il Monaco), all’Inghilterra (con l’Everton), senza dimenticare la parentesi in Germania (con il Bayern). Gli resta solo un top campionato da dover affrontare, ed è proprio quello italiano. Un messaggio indirizzato a qualche nostra società, come il Milan?

James Rodriguez in Italia? Il Milan ci pensa

Sono anni ormai che James è accostato ai grandi club italiani. Inizialmente era stata la Juventus a interessarsi al talentuosissimo trequartista ed esterno colombiano, specialmente dopo il clamoroso exploit ai Mondiali del 2014, quelli che sostanzialmente gli hanno aperto le porte del Real Madrid.

Ma in Spagna l’ex Monaco non ha saputo confermarsi ad altissimi livelli, e così, dopo un periodo in prestito al Bayern, negli anni di Ancelotti al Napoli James sembrava destinato a vestire l’azzurro per riconciliarsi con il tecnico di Reggiolo, quello che maggiormente ha saputo valorizzarlo in Spagna.

Dopo una lunghissima telenovela l’affare è sfumato nell’estate 2019, e per poter riabbracciare Carletto James ha dovuto attendere un anno intero, raggiungendolo poi all’Everton. Dopo l’addio del tecnico, tornato a Madrid, adesso il suo destino sembra però tutto da scrivere. Vivo l’interesse del Milan, che da anni lo sta tenendo d’occhio, ma al momento non c’è ancora stato nessun serio contatto. Che possano essere le parole del calciatore ad accelerare una possibile trattativa? Lui ci spera: “Sarebbe record, non so quanti giocatori hanno giocato in tutti questi campionati, penso pochi“.