Kaio Jorge alla Juventus, dai cavalli ai tatuaggi: le passioni del brasiliano

Le passioni e le curiosità su Kaio Jorge, prossimo acquisto della Juventus: dai cavalli ai tatuaggi, nella sua testa non solo calcio.

Circa 4 milioni di euro. Tanto pagherà la Juventus per Kaio Jorge, il talento brasiliano classe 2002 proveniente dal Santos. Si tratta di un attaccante che sta bruciando tutte le tappe. A soli 16 anni e otto mesi ha debuttato con il club bianconero sudamericano, risultando essere il sesto più giovane ad aver debuttato per il club sopra citato.

Kaio è medaglia d’oro ai Mondiali U-19 di Brasile 2019, campionato mondiale vinto da assoluto protagonista. E’ proprio in quella circostanza che ha rubato l’attenzione globale, attirando i riflettori su di sé e diventando il “nuovo” Neymar. Paragone troppo facile e banale, poiché quando O’Ney indossava per l’ultima stagione la maglia del Santos, Jorge era al suo primo anno delle giovanili nella società del Peixe. Scopriamo le passioni del 19enne che presto indosserà la maglia della Juventus.

Leggi anche >>> Keita papà bis: chi è la compagna, famosa modella italiana – FOTO



Kaio Jorge, ma quali zebre: alla Juve porterà i suoi cavalli?

L’attaccante ormai ad un passo dalla Juve è figlio d’arte. Infatti, suo padre è allenatore ed ex calciatore. Insomma, il pallone è roba di famiglia. Ma il cuore del giovane brasiliano è diviso a metà tra calcio ed equini. Infatti, Kaio Jorge non ha mai nascosto la passione per i cavalli che coltiva sin dalla tenera età. In una vecchia intervista, il classe 2002 disse che il nonno lo faceva andare a galoppo, noleggiando di tanto in tanto qualche cavallo. Ora che può permetterselo, Kaio ha realizzato il suo sogno: ha ben due equini di nome Karina e Loira. Altro che zebre, verrebbe da dire! Ma il prossimo talento bianconero dovrà ben presto apprezzare anche l’altro quadrupede, quello zebrato.

Negli ultimi mesi, Kaio ha aumentato i suoi tatuaggi sul braccio sinistro. Oltre ad una grande tigre, possiede anche un leone con una corona ed una rosa al di sotto, all’altezza del polso. Invece, sull’avambraccio dello stesso braccio ha una rappresentanza del volto di Gesù.