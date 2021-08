Kane ed Haaland, destino incrociato? Svolta ad un passo

Il gigante del Tottenham Kane e il giovane talento norvegese Haaland hanno attirato le attenzioni del mercato inglese.

Nella finestra di mercato inglese si parla molto del futuro club di Harry Kane; sul bomber degli spurs c’è l’interesse di due big della Premier League. Gli stessi team interessati all’attaccante inglese però sono anche su Erling Haaland la giovane promessa del Borussia Dortmund che ha incantato tutta l’Europa. Di seguito i dettagli sulle voci di mercato inglesi.

Kane ed Haaland, quali sono i club interessati a loro?

Nelle ultime stagioni il bomber degli spurs Harry Kane, ha dimostrato di essere uno dei più forti attaccanti in circolazione. Questo ovviamente ha attirato l’interesse di molti club sull’inglese, che ha aumentato la sua appetibilità con le straordinarie performance ottenute agli Euro2020. Il Tottenham ha dichiarato di non volersi separare dal classe 93, ma adesso il club di Londra deve difendersi dagli assalti dei due team di Manchester, intenti ad acquistare il campione inglese. Il Manchester City fresco dalla perdita del Kun Aguero, ha bisogno di una nuova punta che possa sostituire al meglio l’argentino andato al Barcellona e il profilo di Harry Kane sembra essere quello giusto per rimpiazzare il vecchio bomber.

Oltre a Kane però, è presente un altro attaccante che sta facendo molto parlare di se. Si tratta di Erling Haaland. Il norvegese del Dortmund nell’ultima stagione calcistica è sceso come un fulmine a ciel sereno, finendo il campionato con 28 presenze e 27 reti, attirando l’attenzioni di tutto il panorama europeo. Sul classe 2000, oltre ad entrambi i club di Manchester, vi è anche occhio vigile del Chelsea, che vorrebbe aggiudicarsi un futuro campione come lui. Il norvegese al momento però non sembra interessato ad altri club, e vorrebbe proseguire la sua carriera in giallonero. Anche se ne calcio mai dire mai, infatti con l’arrivo di un’offerta clamorosa si potrebbe aprire qualche spiraglio per la trattativa.

