Calciomercato Atalanta: in arrivo un nuovo giocatore per Gian Piero Gasperini, tutti i dettagli sull’affare.

A un mese dalla chiusura della finestra di mercato, l’Atalanta porta a termine un colpo in difesa. Il nuovo giocatore vestirà la maglia nerazzurra la prossima stagione. Il neoacquisto inoltre potrebbe far partire un altro giocatore della Dea. Di seguito scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Atalanta, il nuovo giocatore della Dea

La società nerazzurra porta a Bergamo un nuovo rinforzo per Gian Piero Gasperini. Si tratta di Matteo Lovato. Il difensore veneto è arrivato tra le fila della Dea per 8 milioni di euro più bonus. Il calciatore è molto abile nell’impostare il gioco della difesa, forte negli appoggi e con una discreta visione di gioco. Inoltre può contare su una buona velocità. Il classe 2000 può decisamente fare il salto di qualità sotto la guida di Gasperini, i tifosi atalantini non aspettano altro che vedere come sarà utilizzata la nuova pedina.

Il giovane di Monselice, in questo modo da una sorta di “via libera” a Cristian Romero. Ora il difensore argentino potrebbe veramente partire senza troppi problemi. Resta da vedere a quanto è disposto a scendere di prezzo il presidente Percassi, che valuta il suo gioiellino intorno ai 60 milioni di euro.

Cristian Romero il possibile addio?

Il difensore argentino è arrivato in prestito dalla Juventus. Grazie alla scorsa stagione disputata e al più vicino trionfo in Coppa America è diventato uno dei difensori più voluti nel panorama europeo. In questo momento il Tottenham è il club che ha dimostrato maggior interesse per il classe 98, arrivando a fare un’offerta che può raggiungere con i bonus 50 milioni di euro. Ma il presidente Antonio Percassi è stato categorico, il giovane non andrà via a meno di 60 milioni. Vedremo se il neoacquisto della Dea possa far cambiare idea al presidente nerazzurro e ammorbidire n po’ il prezzo del campione d’America.