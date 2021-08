Calciomercato Napoli, arrivano delle cessioni per i partenopei: i dettagli

Calciomercato Napoli: il club azzurro lavora sul mercato in uscita, quattro giocatori sono pronti a lasciare Napoli.

Il Napoli al momento sta pensando al mercato in uscita. Sistemando i giocatori che non servono al progetto di Luciano Spalletti. La dirigenza azzurra ha da poco concluso un movimento in uscita, che prevede la cessione a titolo definitivo di Amato Ciciretti e del prestito di Folorunsho al Pordenone. Per questa trattativa mancano solo le ultime rifiniture e poi l’ufficialità. In aggiunta a questi due la dirigenza partenopea ha messo sulla lista trasferimenti altri quattro nomi. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Napoli, hi sono i 4 giocatori in vendita?

La società azzurra ha deciso di limare il proprio organico mettendo quattro giocatori in vendita, si tratta di: Ounas, Tutino, Luperto e Machach. Tra questi giocatori, il nome più importante è senza ombra di dubbio quello di Ounas, l’attaccante franco-algerino ha giocato molto bene nell’ultima amichevole disputata contro il Bayer Monaco. Il cartellino del classe 96 è stimato circa 20 milioni di euro, il Napoli aspetta la giusta offerta per lui da qualche club europeo.

Per quanto riguarda la situazione di Sebastiano Luperto invece potrebbe tornare l’Empoli, il difensore classe 96 ha già giocato con il club toscano e potrebbe tornarci in veste fissa.

Altro giocatore in partenza è Gennaro Tutino, l’attaccante nella sua ultima stagione ha aiutato la Salernitana a salire in Serie A, segnando per ben 14 volte. Il classe 96 è desiderato da molti club in Serie B, ora su di lui ci sarebbe il Parma che è intenzionato ad acquistare l’attaccante. Ma anche la Salernitana rivorrebbe il suo bomber con loro.

Zinédine Machach insieme a Ounas ha segnato nella gara contro i tedeschi, la dirigenza spera di potergli trovare casa, grazie anche alla buona performance contro il Bayer Monaco. Non rimane che attendere eventuali sviluppi futuri; certo è che con la vendita di questi giocatori De Laruentiis potrà muoversi un po’più liberamente nel mercato in entrata.

