Calciomercato Roma, via un big: non rientra nei piani di Mourinho

Calciomercato Roma: i giallorossi mettono in vendita un top, il giocatore rientra tra gli esuberi, è pronto a lasciare la capitale.

La Roma sta lavorando per sistemare i vari esuberi. Tiago Pinto sta dedicando molto tempo al mercato in uscita, il guadagno derivato dai giocatori in lista trasferimento può favorire l’arrivo di nuovi innesti per la rosa dello Special One. Tra i vari eccessi, anche un top player è pronto a lasciare Trigoria per vivere un’altra avventura. Scopriamo insieme di chi si tratta e le sue possibili destinazioni.

Calciomercato Roma, chi è il giocatore che lascia i giallorossi?

La dirigenza romana è pronta a lasciare andare andare un top player, si tratta di Alessandro Florenzi, che non ha più posto nella Roma di Mourinho. Il tecnico portoghese non ritiene adatto il terzino destro alla causa del club giallorosso; che al momento, come riporta La Gazzetta dello Sport, si sta allenando con gli altri esuberi a Trigoria in attesa dell’interessamento di qualche club.

Il calciatore ormai trentenne, è comunque ben visto in ottica europea. Su di lui ci sarebbe il mirino di più team, che puntano a integrare nella propria squadra un giocatore di esperienza come lui. Tra le squadre in lizza per accaparrarsi il terzino giallorosso le due ipotesi più probabili sono Lione e Siviglia. Nella seconda c’è l’appoggio dell’ex ds della Roma Monchi, che conosce bene Florenzi e sa che potrebbe essere innesto di qualità. Un’altra pista spagnola potrebbe essere quella dell’Atletico Madrid, anche se attualmente questa sembra essere la strada meno probabile per il futuro del campione d’Europa.

Il prezzo del cartellino del classe 91 inoltre è molto contenuto, si stima che la trattativa possa concludersi a circa 8 milioni di euro. L’ostacolo maggiore è l’ingaggio del giocatore che ammonta a ben 3 milioni di euro a stagione. Sembra ormai giunta al termine la storia d’amore fra Florenzi e la Roma, non resta che auguragli il meglio per il suo proseguo di carriera.

