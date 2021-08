Calciomercato Napoli, Spalletti chiede due giocatori: i rinforzi

Calciomercato Napoli: il club partenopeo dopo il ko di Demme pensa a due nuovi colpi. Ecco i rinforzi per Spalletti.

Dopo l’infortunio di Demme ricavato nell’amichevole precampionato contro la Pro Vercelli, il Napoli si è messo alla ricerca di un sostituto da dare a Luciano Spalletti. Al momento la dirigenza partenopea è intenta anche a preparare un ulteriore colpo per il tecnico toscano, così i possibili arrivi in casa azzurra diventano due. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Calciomercato Napoli, chi sono i due giocatori che potrebbero arrivare?

Per sistemare il buco in rosa lasciato dal tedesco, il Napoli ha pensato a un centrocampista che milita in Inghilterra; stiamo parlando di Sander Berge attualmente in forza allo Sheffield United. Il norvegese figlio d’arte, è un giocatore possente grazie ai suoi 195 cm di altezza, dotato di una buona visione di gioco ed abile a livello tecnico. Potrebbe rivelarsi un ottimo sostituto di Demme. Sulla lista del club partenopeo c’è però anche un altro nome, si tratta di Matías Vecino, il centrocampista dell‘Inter ha molta più esperienza del classe 98 norvegese e darebbe maggiore concretezza alla squadra. Simone Inzaghi però vorrebbe tenere con se l’uruguaiano quindi la pista Vecino è ad ora quella meno probabile.

L’altro papabile acquisto del Napoli

Oltre al centrocampista, il Napoli necessità di una maggiore costanza nel ruolo del terzino sinistro. Il profilo prioritario per il club azzurro è quello di Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano a Napoli ritroverebbe il suo ex tecnico Luciano Spalletti e due compagni della nazionale. Il maggiore intoppo per questa trattativa è dovuto all’esoso stipendio che percepisce il classe 94. Al Chelsea il terzino guadagna al netto più di 4 milioni a stagione, cifra che attualmente De Laurentis non si può permettere di pagare. Però in aiuto dei partenopei sembra arrivare Lorenzo Insigne, i due compagni di nazionale si sono scritti proprio riguardo al possibile arrivo in azzurro di Emerson Palmieri. Non resta che aspettare per scoprire quale maglia vestirà il prossimo anno l’italo-brasiliano.