Calciomercato Napoli, obiettivo sfumato per i partenopei? Dove va?

Calciomercato Napoli: l’obiettivo di Luciano Spalletti rischia di non arrivare, su di lui altri club. Scopriamo insieme quali sono.

La dirigenza del Napoli sta facendo il massimo per accontentare le richieste di Spalletti. Adesso il club azzurro rischia di perdere un importante obiettivo di mercato richiesto dal tecnico ex Inter. Sul giocatore della lista del Napoli spuntano altri club, con una maggiore risorsa economica. Per i partenopei sembra sempre più lontano il calciatore. A seguire i dettagli.

Calciomercato Napoli, giocatore conteso con altri due club

La dirigenza azzurra in questo momento sta cercando un terzino sinistro che dia continuità ed esperienza nel suo reparto. Il giocatore che interessa al Napoli per ricoprire tale ruolo è il neo campione d’Europa Emerson Palmieri, il terzino italo-brasiliano ha tutte le caratteristiche richieste dal tecnico di Certaldo e sarebbe la risposta perfetta per la rosa del azzurra.

L’ostacolo per la buona riuscita dell’accordo tra partenopei e Chelsea, sembrava essere solo quello relativo all’ingaggio troppo alto percepito dal terzino dei blues. Adesso invece le problematiche sono aumentate. Nella trattativa per il giocatore ex Roma entrano in gioco anche il Siviglia ed il Lione. Inoltre i due club che arrivano rispettivamente dal campionato spagnolo e da quello francese, hanno una maggiore liquidità della squadra campana.

Attualmente tra le tre squadre in competizione, quella in vantaggio è il Lione; i francesi stanno sistemando la difesa ed il calciatore italo-brasiliano sarebbe perfetto. La dirigenza rossoblu al momento è in testa con l’offerta più alta. Il Siviglia invece si piazza in seconda posizione per l’affare Emerson Palmieri ed il Napoli all’ultimo posto, e la possibilità di vedere il terzino classe 94 in maglia azzurra si fa sempre più lontana. Per scoprire il futuro dell’ex Roma non resta che aspettare, consapevoli che molto probabilmente non sarà un ritorno in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, settimana decisiva per Locatelli: un ex Napoli come alternativa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Spalletti chiede due giocatori: i rinforzi