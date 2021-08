Calciomercato Inter, dopo Hakimi un altro big potrebbe lasciare Milano

Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero lasciar andare un altro top player, su di lui molti club inglesi. I dettagli.

In questa sessione di mercato, l’Inter ha già salutato Hakimi uno dei giocatori più importanti della squadra nerazzurra. Al momento però, la squadra meneghina deve stare attenta ad un altro suo giocatore. Su di lui ci sarebbe l’interesse di molti team, in particolar modo di tre top club inglesi. Scopriamo insieme chi è il giocatore dell’Inter e le squadre interessate a lui.

Calciomercato Inter, tre club su un top player nerazzurro

L’Inter in questa sessione di mercato non si sta muovendo molto, anche dopo la mega cessione di Hakimi, che ha portato nelle casse nerazzurre 70 milioni di euro. Ora dopo l’addio di Conte e quello del terzino marocchino, potrebbe dire addio un altro membro importante della squadra. Si tratta di Romelu Lukaku, il belga classe 93 ha portato il team meneghino alla conquista del titolo di Italia, grazie alle sue 24 reti segnate. Ed ora l’attaccante nerazzurro vuole ripetersi per la seconda volta sempre a Milano, ma stavolta senza Conte, dimostrando a tutti di poter vincere anche senza il tecnico di Lecce.

C’è però un ostacolo fra l’attaccante belga e il sogno di rimanere a Milano e viene dalla Premier League. Nel campionato inglese tre squadre stanno facendo grandi cambiamenti per l’attacco e vorrebbero il bomber dell’Inter per il loro reparto offensivo. I club in questione sono: Chelsea, Manchester City e Tottenham.

I blues hanno venduto da poco Giroud ai rivali rossoneri ed ora sono in cerca di un’altra punta di spessore. Gli spurs invece devono correre ai ripari visto che stanno per cedere il bomber inglese Harry Kane, e Lukaku sarebbe un eccellente sostituto del numero 9 dell’Inghilterra.

Quanto costa Romelu Lukaku?

La dirigenza meneghina non vuole vendere un altro giocatore fondamentale per i nerazzurri. L’Inter però ha fissato un prezzo per i più temerari, se si vuole prendere Big Rom in squadra si dovrà sborsare la cifra di 150 milioni di euro, un quantitativo di soldi proibitivo per la maggior parte dei club in questo delicato periodo economico, sembra che i tifosi nerazzurri non dovranno preoccuparsi troppo e potranno ancora tifare il loro grande attaccante belga.