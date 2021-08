Juve, Pjanic saluta il Barcellona sui social: i tifosi sognano – FOTO

Miralem Pjanic saluta i tifosi del Barcellona in italiano e i tifosi sognano: Juve in agguato, e spunta il like di Locatelli.

Un amore mai finito. Neanche nel momento dell’addio, consumato senza polemiche, con una saluto che sembrava un arrivederci. L’addio di Miralem Pjanic alla Juve ha lasciato un vuoto in mediana. E Allegri, uno che di ritorni ne sa qualcosa, lo accoglierebbe a braccia aperte per affidargli le chiavi del centrocampo. L’infortunio di Arthur impone riflessioni, Ramsey in mezzo ai 3 non convince affatto, e i rumors su un possibile viaggio di ritorno da Barcellona a Torino, si inseguono ormai da giorni.

Ad alimentarle è il saluto di Pjanic ai tifosi del Barcellona. Ed è in italiano, con una foto presa d’assalto nei commenti dai sostenitori della Juve. Che sia l’indizio definitivo di una trattativa pronta a decollare? Potrebbe essere proprio di si, ma intanto i sostenitori di fede bianconera sperano.

Pjanic saluta i tifosi: Juve in agguato per riportarlo a casa dal Barcellona. E spunta il like di Locatelli

Locatelli e in stallo, Bakayoko è difficile e Isco sarebbe una pista praticabile ma comporterebbe un cambio tattico. Ecco quindi che la pista Pjanic per la Juve diventa una necessità oltre che una soluzione importante. Consentirebbe ad Allegri di accelerare la costruzione dell’avventura 2.0 in bianconero, e farebbe la gioia dei tifosi, che non hanno mai gradito l’addio.

Pjanic ha alimentato le voci con una sola parola. Un “ciao”, chiaro saluto in italiano ma con addosso il materiale tecnico del Barcellona. É bastato questo al bosniaco per scatenare le fantasie dei tifosi, che lo attendono a braccia aperte. “Vieni alla Juve?”, e ancora “Dicci quando torni”. Fra le tante reazioni spunta anche quella di Locatelli, che mette il like. “Pjanic saluta in italiano, e Locatelli mette un mi piace. Il mercato della Juve è tutto qui”, scrive un tifoso. Avrà ragione?