Juve, nuovo sgarbo sul mercato al Milan: offerta per un big della Liga

Dalla Spagna arrivano notizie su una richiesta di informazioni della Juve per un big della Liga: offerta imminente, ma distanza c’è sul prezzo.

Kaio Jorge è solo il primo colpo della Juve, che lavora da tempo su Locatelli. La distanza con il Sassuolo può essere colmata, ma Cherubini e Allegri a meno di 3 settimane dall’inizio del campionato non vogliono farsi trovare impreparati. Valutazioni in atto quindi, su un centrocampo che resta comunque affollato, ma necessità di almeno una pedina. La pista Bakayoko è viva ma resta complicata, ed ecco che le difficoltà impongono riflessioni imminenti.

Proprio per questo motivo ci sarebbe la possibilità di affondare il colpo con un big della Liga, e la Juve potrebbe accontentare Max Allegri. L’obiettivo è infatti un pallino del tecnico, che stravolgerebbe anche l’identità della squadra pur di avere un’arma tattica micidiale. E in un sol colpo priverebbe il Milan di un altro obiettivo da tempo sul taccuino di Maldini.

Juve, offerta imminente per un obiettivo del Milan: nel mirino un big del Real Madrid

Dalla Spagna sono sicuri. I bianconeri avrebbero sondato il terreno con il Real Madrid per capire se ci siano le condizioni di avviare la trattativa. Sarebbe un altro sgarbo al Milan, che da tempo cerca il giocatore pronto a dire addio alla Liga. Pare infatti, almeno secondo quanto affermano il quotidiano Sport, che Cherubini abbia avviato i contatti per tentare l’affondo su Isco. É un pallino di Allegri, che non farebbe fatica a trovargli una collocazione tattica nella Juve che sta nascendo.

Dalla Spagna arrivano anche i dettagli. Pare infatti che dalla Continassa sia arrivata una proposta di 18 milioni di euro, mentre Florentino Perez ne chiederebbe almeno 25. Ci sarebbe l’opportunità di incontrarsi, e il calciatore vorrebbe dare l’ok per l’eventuale approdo in Serie A. Sarebbe un altro sgarbo di mercato della Juve al Milan, dopo la chiusura per Kaio Jorge. E intanto le indiscrezioni trovano conferme in tanti quotidiani iberici.