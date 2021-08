Varriale “retrocesso” dalla Rai, social in tilt: “Ora puoi fare il tifoso”

La rivoluzione in Rai “retrocede” Varriale e manda in tilt i social, che si accaniscono con l’ex vicedirettore: bordate pesanti.

Cattive notizie per Enrico Varriale dopo la rivoluzione messa in atto dalla Rai. Il noto giornalista, spesso criticato per i suoi commenti diretti, e “faziosi” secondo alcuni tifosi, non sarà più vicedirettore di Raisport. L’amministratore delegato Carlo Fuortes ha annunciato che a prenderne il posto saranno Marco Civoli e Alessandra De Stefano, e a riportare la notizia è Tpi. The post Internazionale racconta che Varriale sarebbe stato silurato dalla Rai, che ha però in serbo altri cambiamenti.

Ad ottobre scadrà infatti il contratto di Auro Bulbarelli, e Varriale potrebbe essere “ripescato”, per evitare di allontanarlo dagli incarichi che contano nel ramo sportivo dell’azienda. Intanto però la notizia ha scatenato una vera e propria bufera di commenti sui social. E non sono per nulla carini nei riguardi del giornalista che ha raccontato le imprese della nazionale di Mancini.

Varriale appiedato dalla Rai, parte l’ironia social: “Era ora”

Che Enrico Varriale non sia uno dei giornalisti più amati in Italia è chiaro da tempo. In più occasioni le sue dichiarazioni hanno scatenato polveroni social e critiche aspre da parte di molti tifosi. La notizia della rivoluzione in casa Rai, che ha spazzato via Varriale dal ruolo di vice direttore, ha generato però una sorta di esultanza collettiva su Twitter. E l’hashtag Varrialeout vola nelle tendenze.

Fra chi chiede di istituire “una giornata di gioia collettiva nazionale”, e chi sottolinea che “adesso Varriale può liberamente tifare per la sua squadra del cuore”, i commenti si sprecano. Fra i tanti post che sottolineano la notizia, c’è anche chi reputa la scelta “la migliore medaglia per lo sport italiano”. E poi c’è chi ne fa una questione di tifo, affermando che ci sia dietro la Juventus, da sempre bersagliata dal giornalista. Una esagerazione chiara, che rende però l’idea di quanto i tifosi abbiano messo nel mirino una figura che fa molto discutere.

