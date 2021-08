Calciomercato Juventus, possibile ritorno a Torino: non tutti sono d’accordo

Calciomercato Juventus: in casa bianconera è giunta un’indiscrezione di mercato che riguarda un ex, scopriamo insieme di chi si tratta.

Il mercato della Juve al momento sembra bloccato all’affare per Manuel Locatelli. La situazione non si riesce a sbloccare e le trattative con il Sassuolo sembrano non trovare fine. La dirigenza bianconera inizia a guardarsi intorno e a preparare un piano B. Il giocatore che potrebbe giungere a Torino in caso si fumata nera per il centrocampista azzurro, viene dal campionato spagnolo ed è un ex Juventus. Di seguito i dettagli.

Calciomercato Juventus, il sostituto di Locatelli

La dirigenza bianconera è impelagata in una situazione non rosea con il centrocampista del Sassuolo, per questo motivo si pensa ad un papabile rimpiazzo in caso la trattativa non giunga ad un lieto fine. Il nome preso in considerazione dalla Juventus è quello di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è in forza al Barcellona, in questa stagione però l’allenatore blaugrana ha già chiarito la sua posizione con Pjanic; il bosniaco non rientra nei piani del tecnico tedesco, quindi non avrà molte occasioni di giocare e dimostrare il suo valore, per questo l’alternativa di tornare in maglia zebrata è assolutamente ben vista dal calciatore.

In questo momento però non si hanno voci certe, il ct Massimiliano Allegri, non ha risposto alle domande che riguardavano il centrocampista blaugrana e ha continuato con il fare delle ipotesi nel ruolo di mediano della sua Juve. Secondo l’allenatore toscano, Ramsey potrebbe ricoprire quel ruolo in caso di necessità.

C’è da dire che non tutti sono d’accordo che il bosniaco possa in realtà portare un beneficio al club torinese. Infatti si parla di come il centrocampista trentunenne era già in netto calo nell’ultima stagione disputata con la Juve, mentre l’esperienza con il Barcellona a definito la fase discensionale del giocatore. Non rimane che aspettare per vedere il futuro centrocampo della “Vecchia Signora”.

