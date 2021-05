Ronaldo Juve, addio imminente? Un video crea ansia fra i tifosi

Ronaldo Juve, spunta il video che potrebbe essere un indizio importante sul futuro: le immagini creano ansia fra i tifosi.

Due partite per capire come cambierà il volto della Juve. La finale in Coppa Italia e l’ultimo turno di Serie A saranno decisive in casa bianconera. Non solo per la stagione, ma anche in vista di un mercato, il prossimo, che sarà condizionato dalla classifica finale. In caso di ingresso in Champions, Agnelli potrebbe rilanciare e investire risorse per rafforzare la squadra. Un passo falso andrebbe a ridimensionare con molta probabilità le possibilità di scegliere il prossimo allenatore e i calciatori per il nuovo progetto.

Tutto in 180 minuti, che daranno risposte definitive. Non solo in campo, ma anche sulla permanenza di Cr7 a Torino. Le voci si inseguono, ma la verità è che il calciatore, fra abboccamenti con altri club, un suggestivo ritorno in Portogallo, e l’opportunità di restare ancora in bianconero, è l’unico al momento ad avere in mano la verità sul suo futuro. Intanto però il portale Per sempre calcio ha diffuso un video che potrebbe mettere la parola fine all’esperienza di Ronaldo alla Juve.

Juve, Ronaldo trasloca le sue supercar: il video

Sul portale c’è un filmato esclusivo in cui si vedono alcuni uomini intenti a caricare le supercar di Cr7 all’interno di un grosso camion. Un video raccolto e mostrato, in cui sembrerebbe che una grossa ditta con sede a Lisbona, avrebbe avuto incarico di trasportare le auto di Ronaldo lontano da Torino, e forse anche dalla Juve. Potrebbe essere il segnale di un ritorno in patria? Di sicuro la mamma del campione in più occasioni ha pubblicamente aperto ad una clamorosa trattativa di mercato.

Il video non chiarisce quale sia il destino di Ronaldo alla Juve, ma potrebbe, se confermato, essere un segnale inequivocabile. Di sicuro, al suo arrivo a Torino, Cr7 fu preceduto dal suo scintillante parco auto. La vicenda si arricchisce quindi di una nuova indicazione, che potrebbe essere l’ultima. L’addio di Ronaldo al Real Madrid fu infatti pubblico dopo l’ultima partita stagionale del blancos, che poi avviarono i contatti con Paratici e Agnelli. Resta da attendere solo la fine del torneo. Poi potrebbe essere proprio l’attaccante a svelare quale sarà il suo futuro, che al momento però sembra essere lontano da Torino.