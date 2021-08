Il Manchester City incassa la richiesta d’addio di un big e Guardiola lo annuncia: potrebbe partire così l’assalto a Messi.

La strada è tracciata, ma arriva al bivio. Da una parte la Francia, sponda Psg, dall’altra la fredda Manchester, che però sponda City offre un ritorno con Guardiola e prospettive importanti. Leo Messi riflette sulla nuova destinazione, e intanto c’è chi si dispera fra i tifosi inglesi per la mastodontica cifra spesa per Grealish. L’affare con il calciatore dell’Aston Villa si è chiuso poco prima dell’addio di Messi al Barcellona, ma la notizia lanciata da Pep Guardiola potrebbe alimentare nuove speranze.

Il tecnico spagnolo ha infatti dichiarato apertamente che tanti calciatori hanno chiesto di cambiare aria, e fra questi c’è un big che porterebbe soldi freschi in cassa, e alleggerirebbe un monte ingaggi da record. La cessione potrebbe quindi liberare spazio salariale per ingaggiare la pulga, e i tifosi sognano l’arrivo dell’argentino, che intanto in silenzio attende. E valuta.

Pep Guardiola annuncia gli esuberi del Manchester City: “Lui e altri hanno chiesto di andare via”

Fabrizio Romano, giornalista molto attivo sul fronte calciomercato, lancia la bomba. La ha innescata Pep Guardiola, dichiarando che ci sono calciatori che hanno chiesto di lasciare il Manchester City. “Ci sono due o tre giocatori che vogliono andare via – ha annunciato l’allenatore spagnolo – e dipenderà tutto da loro”. Poi fa un nome, che sul mercato potrebbe avere richieste altissime.

“Bernardo Silva ha espresso il desiderio di cambiare aria – svela Guardiola -, se arrivano le offerte giuste siamo disposti a discuterne”. E intanto si fanno i nomi anche di Laporte e Gabriel Jesus, disposti a lasciare l’Inghilterra. I tifosi sognano, e sperano in trattative immediate in uscita per tentare l’assalto a Messi. Si ricomporrebbe così una coppia d’assi, per tentate l’assalto ad un Champions che sembra stregata.