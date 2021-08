Leo Messi, l’aereo privato extra lusso con i nomi dei figli: e quel 10… – Foto

E’ possibile affittare l’aereo di Messi, ma prima guardate com’è fatto e se lo ritenete abbastanza comodo: tutte le curiosità sul jet privato.

Perché spostarsi con un auto o in treno quando è possibile acquistare un aereo e volare sopra le città? E’ la storia di Leo Messi, che nel 2018 ha fatto un investimento importante e che gli permette di viaggiare comodamente nel suo jet, assieme alla sua splendida famiglia.

Ovviamente, si tratta di un mezzo di trasporto extra-lusso, con tutte le migliori comodità a partire dai sedili ai servizi interni. Insomma, non poteva essere diversamente per il campione argentino. Addirittura, di recente, il presidente dell’Argentina ha affittato l’aereo di Messi per recarsi in Messico, finendo su tutti i giornali a causa dell’eventuale spesa effettuata con i soldi pubblici.

Quanto è costato il jet alla Pulce? E com’è fatto all’interno? Scopriamo tutti i dettagli e le curiosità del Gulfstream V.

Quando la famiglia del calciatore non usa il jet, questo può essere affittato. Per tale ragione, il presidente dell’Argentina ha usufruito del noleggio per una visita di Stato. Il Gulfstream V è stato acquistato da Leo Messi per circa 15 milioni di dollari nel 2018. Presenta circa 16 posti, due cucine e due bagni. Le poltrone e sediolini sono comodissimi e rendono il viaggio piacevole.

It’s worth $25 million and is emblazoned with the names of his family – and his famous No. 10.🤑🤑

But Leo Messi’s favourite private jet was forced to make an emergency landing overnight after a gear failure.

MORE: https://t.co/edz3Sf275C pic.twitter.com/KxfXoMRBop

— Fox Football (@FOXFOOTBALL) April 3, 2020