Sabrina Salerno incontenibile in bikini: “Sono veri e reali!” – FOTO

Sabrina Salerno raggiunge un traguardo pazzesco sui social e festeggia con alcuni scatti da urlo: il messaggio ai follower è critico.

Cantante, attrice, showgirl. Un’artista a tutto tondo, volto iconico degli anni ’80 e ’90 della televisione italiana. Ancora oggi, Sabrina Salerno è apprezzatissima al grande pubblico, che non dimentica i suoi brani e le top hits che milioni di italiani hanno ballato ai concerti, nelle spiagge e in ogni dove.

Ma in queste ore, la bellissima donna dello spettacolo classe 1968 ha festeggiato un grande traguardo. E no, non si tratta del suo compleanno, bensì del numero raggiunto sul suo account social. Infatti, Sabrina ha conquistato un milione di follower, riuscendo a superare questo limite incredibile grazie al grande seguito e l’ironia che l’ha resa famosa sui social.

Ovviamente, per celebrare questa lieta notizia, Salerno ha pubblicato una foto in costume: un’esplosione di colori e felicità, in onore dei suoi grandi fan.

Sabrina Salerno esalta i suoi follower: “Sono veri e reali” – FOTO

Affascinante come pochi, Sabrina ha incantato il suo milione di follower con una serie di scatti da urlo. In posa con alle spalle il mare, la showgirl genovese ha sfoggiato il suo fisico dolce e ammaliante, mettendo in risalto il suo costume giallo paglierino e il pareo multicolor.

Sabrina Salerno ha ringraziato i fan che la seguono e la supportano con un lungo messaggio: “Un milione di grazie!!! VERI e REALI poiché le logiche che vanno tanto di moda non mi sono mai interessate – Poi un ringraziamento va anche alle amiche che lavorano dietro al profilo dell’artista – Sapete che le foto più belle me le hanno fatte le mie amiche? In primis Erika, Paola Lorenza… senza di voi non avrei raggiunto questo risultato così velocemente!!”. E tra i commenti arrivano utenti da tutto il mondo. Perché Sabrina non è un volto noto solo in Italia, ma anche all’estero.