L’Italia supera gli inglesi anche nella staffetta. L’ironia del web: “Tutta colpa di Chiellini”

L’Italia ha fatto ancora la storia, superando al fotofinish la Gran Bretagna nella staffetta 4×100 a Tokyo 2020: esplode l’ironia del web.

Italia-Inghilterra non finisce mai in questa pazza estate 2021. Dal trionfo di Wembley a Euro 2020 fino alla storica e indescrivibile staffetta 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli inglesi quando incontrano gli italiani quest’anno vivono veri incubi. E poco importa che gareggino come Inghilterra o Gran Bretagna. Il risultato non cambia.

Alle tante delusioni che le nostre Nazionali hanno regalato ai sudditi di Sua Maestà, si è aggiunta nel pomeriggio italiano del 6 agosto forse la più cocente. Un trionfo al fotofinish in una staffetta splendida grazie a un Filippo Tortu da brividi. E la gioia è subito esplosa sui social, tra commenti di ogni genere.

Qualcuno, sia in cronaca che sui social (anche Marchisio), ha parlato di vittoria di ‘corto muso’, alla Allegri. Una citazione che farà felice lo juventino doc Tortu. Ma è l’ironia verso gli inglesi quella che domina maggiormente il trend, con tantissimi meme che si stanno susseguendo, con un protagonista assoluto: Giorgio Chiellini.

Italia, staffetta d’oro ai danni dell’Inghilterra: l’ironia corre sul web

“Tutto merito di Chiellini“, scrive qualcuno, a corredo di uno dei tanti fotomontaggi che vedono l’ormai iconica ‘tirata di spalla’ di Chiellini su Saka trasposta sulla spalla dell’atleta inglese bruciato negli ultimi 100 metri dal nostro Tortu.

C’è anche chi si chiede se adesso gli inglesi proveranno a lanciare un’altra petizione per ripeterla, come accaduto in occasione della finale di Wembley. Qualcuno ricorda agli inglesi di mangiare più pastasciutta, e qualcun altro fa ironia riprendendo di nuovo Chiellini e quella sua immagine, altrettanto iconica, del suo sorriso durante l’Inno di Mameli, quando forse già pregustava il trionfo diabolico sugli inglesi.

Ma a diventare virale in assoluto è stato il racconto di un telecronista inglese, che ha visto sfumare il sogno dell’oro per la Gran Bretagna solo all’ultimo centesimo. Dopo essersi galvanizzato per tutti e 35 secondi circa di gara, urlando anche “Sarà oro per la Gran Bretagna?“, il telecronista ha infatti dovuto abbandonare i suoi sogni di gloria per colpa degli atleti azzurri, lasciandosi andare a un dolorosissimo: “Oh nooo… l’Italia“. Un’imprecazione che è già storia.