Wanda Nara, camicia aperta e grazie ai fan: tripudio sui social – FOTO

Sorprendente Wanda Nara che fa impazzire i suoi follower con uno scatta da urlo: la bellissima modella argentina in camicia è favolosa.

Mentre Mauro Icardi è impegnato con la partenza in campionato del suo stellare PSG, Wanda Nara lancia il suo brand. La famosa showgirl argentina sta letteralmente facendo impazzire i suoi follower con alcuni scatti ammalianti nel promuovere la sua linea di cosmetici.

La modella e imprenditrice sudamericana ha mille risorse. Non solo è madre di ben 5 figli – 3 di Maxi Lopez e due di Icardi – è anche procuratrice dell’attaccante del Paris Saint-Germain, nonché indossatrice e ora fondatrice di Wanda Cosmetics. Ma i suoi follower restano rapiti e affascinati dalla bellezza della meravigliosa ed esuberante Nara.

Wanda Nara, lo scatto fa impazzire i follower – FOTO

La bellissima Wanda ha postato uno scatto per ringraziare i suoi seguaci e coloro che stanno acquistando i prodotti del suo brand. Per farlo, ha utilizzato un’immagine alquanto affascinante: un selfie del suo volto in primo piano, con la scollatura vertiginosa della camicia sbottonata. Insomma, la compagna dell’attaccante argentino ha fatto boom di like in pochissimi istanti grazie alle sue doti fisiche e naturali.

Tantissimi gli apprezzamenti e i commenti sotto al post condiviso dalla modella argentina, soprattutto tanti sono i cuori e le emoji fiammeggianti. Insomma, Wanda Nara ha catturato l’attenzione dei suoi follower ancora una volta, riuscendo a sbancare e superare 50 mila like in meno di un’ora. E’ un talento naturale quella donna.