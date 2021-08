Futuro Dybala, ore decisive: la scelta dell’argentino

Si scalda la trattativa per il rinnovo di Dybala con la Juventus: il calciatore argentino ha sciolto le riserve sul suo futuro.

Ci siamo. Paulo Dybala ha scelto il suo destino. Dopo una stagione complicata, l’ultima, vissuta per gran parte del tempo da spettatore, il campione argentino sembrerebbe aver scelto cosa fare nei prossimi anni. Le opzioni erano due: restare in bianconero per tentare di imporsi con questa maglia, o cambiare aria tentando un’avventura all’estero, dove gli estimatori non mancano. E a quanto pare tra le due opzioni una ha nettamente prevalso.

Salvo clamorosi colpi di scena e dietrofront, Dybala dovrebbe rimanere a Torino. D’altronde, con il ritorno di Max Allegri sulla panchina bianconera le cose per lui potrebbero tornare ad essere positive. Sotto la guida del tecnico livornese l’argentino ha infatti brillato nei suoi anni bianconeri, come aveva fatto con Sarri nella stagione successiva, salvo imboccare una parabola discendente nell’ultimo anno. Nonostante questo, a Torino si nutrono ancora grosse speranze sulla Joya. Da qui la volontà di arrivare al rinnovo, con un incontro già molto importante andato in scena nella mattinata del 7 agosto.

Leggi anche -> Juve Dybala, novità imminenti: arriva la decisione ufficiale

Dybala: cifre e durata del rinnovo con la Juventus

L’incontro tra l’entourage di Dybala e la Juventus c’è finalmente stato, dopo una lunga attesa. Jorge Antun ha incontrato alle 10.30 alla Continassa il football director Federico Cherubini per affrontare la questione spinosa del prolungamento del contratto dell’asso argentino.

Già il primo faccia a faccia di per sé è una notizia. A quanto pare però si sarebbe giunti a un accordo di massima anche su cifre e durata. Ricordiamo che il precedente contratto di Dybala è in scadenza il 30 giugno 2022. LA Juventus, secondo quanto riferito da Sky, avrebbe proposto un prolungamento fino al 2025, con opzione per il 2026. Per quanto riguarda l’ingaggio, dovrebbe aggirarsi sugli otto milioni di euro netti.

Potrebbe interessarti -> Pogba torna alla Juventus? L’indizio arriva da Dybala – FOTO

Un accordo da top player che potrebbe legare la Joya ai colori bianconeri ancora per tre o quattro anni. Con tutta probabilità sarà proprio lui dunque l’erede di Cristiano Ronaldo come peso nell’attacco bianconero, una volta che il campione portoghese lascerà Torino per inseguire nuovi obiettivi di carriera. Che sia già da quest’anno, o dal prossimo, una cosa è certa. La Juventus sta per tornare ad essere la Juve di Dybala, forse più di quanto lo sia mai stata in passato.