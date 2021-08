Bonucci esalta l’estate azzurra: la sua challenge social diventa virale

Non si placa l’entusiasmo di Leonardo Bonucci per l’estate azzurra: la sua nuova sfida sui social per l’Italia diventa virale.

Un’estate da ricordare quella 2021 per gli italiani. Nella musica come nello sport, il nostro paese ha vinto praticamente tutto ciò che poteva vincere, con poche delusioni e tantissimi momenti destinati a rimanere per sempre nella storia. Anche per questo motivo Leonardo Bonucci continua a esprimere il proprio entusiasmo per l’Italia sui social.

Tornato al lavoro dopo le vacanze post-Europei, il calciatore bianconero si sta godendo ancora le notti magiche, iniziate con Euro 2020 e proseguite nelle ultime due settimane grazie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E per non far finire l’effetto speciale di questo periodo ha scelto di lanciare una particolare challenge su Instagram.

Il difensore della Nazioniale ha pubblicato un post molto speciale, un collage dei momenti più esaltanti di questa incredibile estate 2021 per i colori azzurri, e ha lanciato la sfida a tutti i suoi follower: “Dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano“.

Bonucci celebra l’Italia: la challenge su Instagram diventa virale

Una celebrazione dello sport italiano, e non solo. Questo il senso del post di Lenoardo Bonucci, diventato rapidamente virale sui social. Perché questa estate 2021 è stata fortemente tinta d’azzurro.

Si è partiti già prima dell’estate, a maggio, con la vittoria dopo oltre trent’anni dell’Eurovision da parte di un gruppo italiano, i Maneskin, con la loro Zitti e buoni diventata famosa in tutto il mondo. Ma era solo l’antipasto. La portata principale, o quella che si pensava fosse la portata principale, è arrivata solo a inizio luglio, con la spettacolare vittoria della Nazionale di Roberto Mancini a Euro 2020, resa immortale dall’aver piegato gli inglesi padroni di casa a Wembley.

E poi sono iniziati i Giochi, e per dieci volte abbiamo potuto sentire il Canto degli italiani risuonare nei vari stadi e nelle arene. Dieci ori olimpici destinati a rimanere nella leggenda dello sport, ma uno più di tutto: quello di Marcell Jacobs, il nuovo uomo più veloce del mondo, l’erede di Usain Bolt, capace di correre i 100 metri piani in 9,80 secondi.

Ma come dimenticare gli altri: la staffetta 4×100 che ha fatto venire gli incubi agli inglesi, le due splendide medaglie d’oro nei 20 km di marcia, il salto in alto di Gimbo Tamberi, il successo quasi al fotofinish nell’inseguimento a squadre con tanto di record del mondo, il canottaggio, la vela e poi gli incredibili trionfi nelle arti marziali, karate e tae kwon doo. Dieci e più motivi per gridare al mondo con orgoglio il nostro essere italiani, secondo il post di Bonucci che ha fatto impazzire i fan.