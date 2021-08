“Ti aspettiamo”: l’annuncio di Bastoni fa impazzire i tifosi

Dopo la vittoria dello Scudetto con l’Inter e il trionfo agli Europei, Alessandro Bastoni ha un altro motivo per festeggiare: l’annuncio del difensore.

Momento d’oro per Alessandro Bastoni: finalmente è arrivata la notizia che tutti i suoi tifosi dell’Inter aspettavano da tanto tempo! Il giovane difensore classe 1999 è reduce da un periodo davvero straordinario. Nell’ultima stagione con l’Inter di Conte è stato uno dei segreti del grande successo nerazzurro, che ha portato alla vittoria del 19esimo scudetto, il più bello, quello che ha interrotto la striscia di nove successi consecutivi per la Juventus.

Non solo, perché l’estate di Alessandro si è arricchita di un altro grande trionfo, quello arrivato a Wembley. Anche il difensore interista faceva infatti parte della spedizione azzurra guidata da Roberto Mancini, in grado di vincere contro gli inglesi fuori casa il titolo di campioni d’Europa. Un successo che non lo ha visto protagonista, ma in cui ha dato comunque il suo contributo.

E adesso arriva la notizia più bella, forse la più importante della sua vita. Perché ci sono gioie che vanno oltre l’aspetto sportivo, superano il campo del professionale per arrivare in quello della vita privata e della sfera intima, lì dove si vivono le emozioni più intense. Lì dove ogni nuovo ingresso è qualcosa di davvero speciale…

Bastoni aspetta un figlio: la fidanzata è incinta

L’annuncio che tutti attendevano è arrivato via social nella serata del 7 agosto 2021 dallo stesso difensore azzurro. “Ti aspettiamo!“, ha scritto il calciatore nerazzurro. E non parlava certo dell’erede di Romelu Lukaku, ormai quasi ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea. Tanto meno di un messaggio subliminale a Leo Messi, che ha in questo agosto lasciato il Barcellona. Ovviamente il riferimento è al suo futuro bambino: la compagna Camilla Bresciani è incinta, Bastoni aspetta un figlio.

Nella foto si può infatti notare la splendida fidanzata del calciatore di profilo, abbracciata da dietro dallo stesso Bastoni che le tiene con grande dolcezza il grembo: “La cosa più bella del mondo“. A soli 22 anni Alessandro sta dunque per diventare padre. Un giovane papà con la testa sulle spalle e un futuro radioso davanti. Una notizia splendida che è stata accolta con entusiasmo anche da tanti compagni e amici come Andrea Pinamonti, Esteban Cambiasso, Matteo Gabbia, Robin Gonsens e tanti altri.