Calcio femminile in chiaro: pronto un 90°minuto in rosa?

Il calcio femminile in chiaro trova la sponda di La7. Dopo la Rai, anche il colosso televisivo di Urbano Cairo dà spazio alle iniziative dello sport in rosa.

Ormai c’è un pubblico sempre più interessato al calcio femminile. Che è stato rallegrato dalla news di La7, recentemente ha acquisito i diritti in chiaro per quanto riguarda la massima serie. L’accordo con la Figc è stata un po’ una novità nel panorama televisivo.

La7, dopo la Nation League di pallavolo, ha puntato con decisione anche sul pallone. E lo farà con lo spazio per le ragazze, sempre più protagoniste negli ultimi tempi e non.

In campo ma anche fuori, il commento di Katia Serra alla finale degli europei ha rappresentato una novità per il calcio femminile… e per quello maschile. Caduti tutti i tabù – finalmente – ora si è aperto un nuovo spazio per tante iniziative e se la Serie A delle lady ha scelto la via della trasmissione in chiaro ci sarà sicuramente un ritorno di immagine e di audience.

La7 trasmetterà un incontro di Serie A in chiaro per ogni giornata di campionato. Il torneo inizierà il 28 agosto, e l’accordo comprende anche la trasmissione di Coppa Italia per 28 incontri, tra cui sicuramente le semifinali e la finalissima, nonché la Supercoppa Italia per due stagioni sportive.

Donne alla ricerca di uno scudetto

La missione del calcio femminile è di crescere sempre più. L’accordo con La7, che potrebbe addirittura dedicare una sorta di 90° minuto tutto al femminile, è strumentale a un discorso di potenziamento del brand di Serie A.

E proprio parlando della storica trasmissione Rai, non è un caso che nelle scorse due stagioni grazie al ct della Nazionale Milena Bertolini lo spazio sul campionato in rosa sia stato sempre più imponente, con un focus in onda nella prima parte di trasmissione.

Attesa, quindi, per il campionato e per i responsi del campo, con una grande come la Juventus rinnovata dall’arrivo in panchina di Joe Montemurro. Anche le campionesse d’Italia troveranno nuovi stimoli, mentre l’ex mister Rita Guarino è passata all’Inter. Nerazzurre che cercano un riscatto, mentre dall’altra parte prosegue il lavoro di Maurizio Ganz con le rossonere.

Il Sassuolo ripartirà con molte ambizioni, la Fiorentina cercherà di dare più soddisfazioni della squadra maschile, la Roma è in attesa di ulteriori slanci dal mercato. Tante squadre, ormai, stanno dedicando sempre più spazio al settore femminile, integrando direttamente il calcio nei loro progetti.

Soprattutto la copertura televisiva sarà importante per la crescita del movimento, con pieno vantaggio della Nazionale che ha sempre un suo pubblico fidelizzato su Rai2.

A dimostrazione di come il pallone che rotola è sempre bello da guardare, che siano gli uomini o le donne a calciarlo ormai poco importa.