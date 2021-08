Calciomercato Milan, Stefano Pioli chiede un trequartista: vuole lui

Calciomercato Milan: i rossoneri sono in cerca di un trequartista, aperto il casting per il nuovo giocatore. Di seguito i dettagli.

Il Milan è pronto a chiudere la trattativa che ha come protagonista Jens Petter Hauge, il centrocampista norvegese sarà un nuovo giocatore del Eintracht Francoforte. I tedeschi hanno acquistato il giocatore per 12 milioni di euro a fronte dei 4 spesi dal Milan per ingaggiarlo. Con i soldi guadagnati dalla cessione del classe 99, i rossoneri proveranno ha completare la trequarti con un nuovo innesto. Scopriamo insieme chi sarà il possibile nuovo giocatore del Milan.

Calciomercato Milan, i rossoneri in cerca di un nuovo centrocampista

La dirigenza rossonera è in cerca di un trequartista di esperienza da dare a Stefano Pioli, un giocatore che sia anche versatile in caso serva cambiare modulo. Il profilo ideale sembra essere quello di Aaron Ramsey, il centrocampista gallese è un giocatore duttile, può giocare sia nel ruolo di trequartista che quello di esterno, possiede un buon bagaglio tecnico e una buona visione di gioco; è anche molto abile in fase di recupero palla e negli inserimenti. Queste caratteristiche lo rendono un eccellente candidato per ricoprire il ruolo vacante nel Milan. Ramsey ormai è stato messo in disparte da Allegri, che non lo vede come un potenziale protagonista. In più il gallese arriverebbe con la formula del prestito, così da lasciare ai rossoneri i fondi necessari per reinvestire in altri reparti.

Chi altro nella lista del Milan?

Tra le scelte dei rossoneri però non sono da escludere altri profili che potrebbero superare e approdare a Milano scalzando Ramsey. Per esempio il croato Nikola Vlašić è molto interessato ai diavoli, l’ostacolo più grande è il suo valore. Il CSKA Mosca chiede una cifra di circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. Un altro nome di lusso nella lista rossonera è quello di Isco, il centrocampista del Real Madrid ha voglia di iniziare un’altra avventura e il Milan potrebbe fare al caso suo. Infine Hakim Ziyech del Chelsea, é un giocatore molto versatile in grado di ricoprire magnificamente sia il ruolo sulla trequarti che quello da esterno offensivo. Il marocchino risulterebbe un’ottima carta per l’allenatore ex Fiorentina, il problema principale è che i blues difficilmente faranno partire il loro gioiellino.