Calciomercato, una big d’Europa su un ex obiettivo della Juventus

Calciomercato: un top club europeo è interessato ad un obiettivo passato della Juventus. Di seguito i dettagli.

L’inizio della stagione calcistica 2021/2022 si avvicina e i vari top club europei finiscono di sistemare le proprie rose per competere al meglio nel loro campionato. Una big d’Europa è pronta a partire all’assalto su un vecchio obiettivo della Juventus. Scopriamo insieme i dettagli della notizia.

Calciomercato, top club pronto all’assalto

In questa finestra di mercato abbiamo visto numerosi acquisti e cessioni, ma non è ancora conclusa la sessione estiva e ci aspettano ancora delle novità. Secondo calciomercato.com, il Barcellona sembrerebbe interessato ad un ex obiettivo della Juve. Si tratta di Houssem Aouar, centrocampista legato all’Olympique Lyonnais. Il franco-algerino è stato messo nella lista acquisti non solo dai bianconeri, ma anche dall’Arsenal.

Ultimamente però i gunners hanno virato la loro attenzione sul centrocampista del Leicester City James Daniel Maddison. Quindi attualmente nessun club sarebbe intenzionato ad acquistare il giocatore del Lione e i blaugrana si ritroverebbero in una posizione molto comoda non avendo altre rivali.

Il centrocampista franco-algerino ha un contratto con il club francese in scadenza il 30 giugno 2023. Il cartellino del classe 98 inoltre pesa un bel po’, secondo il sito specializzato transfermarkt.it, il valore attuale del giocatore è di 42 milioni di euro. Una bella cifra da investire per il club spagnolo che si dovrà ben gestire se vuole riuscire a concludere l’affare con il Lione.

Le caratteristiche tecniche di Houssem Aouar

Il centrocampista classe 98 dispone di tre principali doti che sono: la visione di gioco, una buona tecnica e una forte personalità. Aouar è forte nello stretto, con la su a enorme agilità riesce facilmente a saltare l’uomo, è molto forte nel gioco dalla breve distanza, mentre tende ad evitare il gioco lungo non essendo un buon interprete di quest’ultimo.