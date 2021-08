Calciomercato Napoli, che beffa. Sfuma un obiettivo: va in Bundesliga

Calciomercato Napoli: il club azzurro perde un obiettivo di mercato, il giocatore preferisce la Germania. Di chi si tratta.

Brutte notizie in casa Napoli, sfuma un obiettivo in difesa. La dirigenza partenopea stava lavorando per regalare a Luciano Spalletti un difensore sulla bocca di tutti. La scorsa notte però è stato annunciato l’acquisto del giocatore da un club tedesco. Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Calciomercato Napoli, il giocatore preferisce la Germania

Uno degli obiettivi della difesa del Napoli era Piero Hincapie, l’ecuadoriano classe 2002 però a breve firmerà con il Bayer Leverkusen, il club tedesco è riuscito ad imporsi sulle altre pretendenti ed a concludere l’affare con i Talleres. L’accordo prevedere un versamento di 8 milioni di euro nelle casse del club argentino. Mentre il difensore firmerà un contratto quadriennale, che lo legherà al club tedesco fino al 2025.

Il giovante ecuadoriano è un difensore centrale, in grado di giocare anche come terzino, possiede una buona capacità nell’impostazione di gioco ed è anche abile nello scontro uno a uno. Il giovane è stato messo sotto osservazione da innumerevoli club europei, tutti pronti ad accoglierlo. Il 2002 però ha scelto la Germania, e in questa stagione potremmo già vederlo all’opera. Sono tutti ansiosi di vedere quale futuro lo attende in Bundesliga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zielinski, l’anno della sua maturazione? Napoli sogna (VIDEO)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Insigne, faccia a faccia per il suo futuro: la decisione del capitano del Napoli

La storia di Piero Hincapie

Piero Hincapie ha iniziato la sua carriera calcistica in Ecuador nella società Independiente del Valle, il 10 agosto del 2019 arriva il suo esordio in prima squadra, partita conclusa 3-2 per gli avversari, rientrerà poi in campo solo altre due volte con la squadra ecuadoriana. Ad un anno dal suo debutto, il 20 agosto 2020 viene acquistato dal club argentino Tallares, firmando un contratto di cinque anni. Arriva anche il suo debutto in Coppa Argentina, partita vinta ai rigori da il club di Hincapie. Nella scorsa stagione colleziona 13 presenze con i biancoblu e viene chiamato in nazionale per la Coppa America, giocando tutte le partite della competizione da titolare.