Calciomercato Roma, offerto un centrocampista ai giallorossi: chi è

Calciomercato Roma: la Sampdoria offre un centrocampista ai giallorossi, un altro giocatore interessa ai lupi. I dettagli.

Manca pochissimo all’inizio della Serie A e la Roma è ancora alle prese con il mercato alla ricerca di nuovi innesti e di sistemazioni per i vari esuberi. In queste ore la Sampdoria ha offerto in modo piuttosto chiaro un proprio giocatore alla squadra capitolina. Tiago Pinto però è interessato ad un altro giocatore del club blucerchiato. Di seguito i dettagli.

Calciomercato Roma, l’offerta dei bluccerchiati

Secondo calciomercato.com, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha offerto esplicitamente un proprio giocatore alla Roma. Si tratta di Mikkel Damsgaard, il danese è reduce di un’ottima prestazione agli Euro2020 facendo salire l’interesse su di lui. La società giallorossa però a centrocampo ha già le idee ben chiare e non ha bisogno di accettare la proposta di Ferrero, anche perché il cartellino del danese è valutato ben 25 milioni di euro.

Tiago Pinto però è interessato ad un altro giocatore dei blucerchiati, stiamo parlando del difensore Omar Colley. Il classe 92, è un difensore centrale di gran fisico, e forte nel gioco aereo grazie ai suoi 192 cm di altezza. Inoltre è particolarmente abile nell’impostazione di gioco tramite lanci lunghi. Caratteristiche che lo rendono un ottimo giocatore per lo Special One. Per portare a Roma il giocatore della Gambia però bisogna sborsare un cifra che va dagli 8 ai 10 milioni di euro. Questo è il prezzo fissato dalla società ligure, per sapere di più sull’eventuale trattativa non resta che aspettare ulteriori informazioni.

La carriera di Omar Colley

Omar Colley inizia a giocare nel club gambiano Wallidan, dove ha intrapreso la carriera da professionista fino 2012. Nel 2013 viene acquistato da una squadra finlandese il KuPS, giocando una sola stagione con loro. L’anno successivo verrà acquistato dal club Djurgården, militando per circa una stagione e mezzo nel campionato svedese. Nel 2016 arriva la chiamata del Genk, diventa una pedina piuttosto importante per la squadra, giocherà quasi tutte le partite di Europa League, segnando anche una rete agli ottavi. Nel 2018 viene acquistato dalla Sampdoria per una cifra pari a 7,5 milioni di euro più bonus.