Giulia Salemi, shooting in bikini da favola: il finale è inaspettato – FOTO

Giulia Salemi fa impazzire i suoi follower con uno shooting favoloso con un finale inaspettato: la modella in bikini come un dea.

Affascinante come poche, la conduttrice e showgirl televisiva italiana si gode l’estate e conquista i cuori dei suoi follower. Giulia Salemi, nata a Piacenza nel 1993, ha cominciato ad interessarsi al mondo della moda e dello spettacolo in particolar modo, tant’è che alle prime esperienze televisive ha abbandonato gli studi universitari. La 28enne romagnola in poco tempo ha ottenuto grandi successi a livello lavorativo, tant’è che ha co-condotto al fianco di Simona Ventura un talent show calcistico.

“Battezzata” al fianco di una delle madrine di “Quelli che il Calcio”, ha spiccato il volo in trasmissioni televisive e apparizioni ad eventi importanti come il Festival del Cinema di Venezia. La bellissima Giulia è molto nota anche nel mondo dei social per i suoi scatti bollenti, proprio come quello postato di recente.

Giulia Salemi, spettacolo in acqua: le foto che fanno impazzire i fan

La favolosa conduttrice piacentina ha postato uno scatto mozzafiato (CLICCA QUI) in uno scenario di Baja Sardinia, in Costa Smeralda. Giulia ha posato con il suo costume rosso passione e ha letteralmente folgorato i suoi follower. La bellissima modella e showgirl televisiva è uscita dalla piscina, indossando una camicia bagnata che ha risaltato le curve del suo meraviglioso corpo. Ma la top model sa essere anche ironica. E così, alla terza immagine del post è possibile guardare la sua faccia buffa, mentre inciampa in acqua.

Giulia Salemi lascia sognare i suoi follower, i quali hanno apprezzato e hanno condiviso il loro pensieri. Qualcuno la paragona ad una Dea; un altro utente, per sottolineare il suo fascino ammaliante, scrive: “Da quale pianeta vieni?“. Insomma, per i suoi seguaci, Giulia non ha eguali.