Bayern Monaco scatenato: assalto al gioiello francese. L’offerta

Il Bayern Monaco è pronto ad acquistare uno dei giocatori più promettenti del calcio francese. Di seguito i dettagli.

Il Bayern Monaco è interessato ad un giovane che milita in Francia. Il giocatore è considerato una promessa del calcio francese e i tedeschi vogliono assicurarsi di prenderlo prima che si sviluppi troppa concorrenza. Nonostante il suo attuale team non voglia privarsene, il desiderio di partire del calciatore è troppo alto, e l’idea di poter essere parte di uno dei più grandi club d’Europa potrebbe portarlo proprio in Bundesliga. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Bayern Monaco: ecco chi è il giocatore che i tedeschi vogliono

Il club bavarese ha puntato gli occhi sul giovane centrocampista Amine Adli attualmente in forza al Tolosa. Il giovane 21enne l’anno scorso è stato il miglior giocatore della Ligue 2 ed ha attirato l’attenzione dei tedeschi che ora vogliono acquistarlo. Secondo quanto riportato da Rmc Sports, il centrocampista francese in Germania avrebbe anche la possibilità di giocare parecchi minuti, visto che nelle gerarchie sarebbe considerato il quarto tra le ali del Bayern preceduto soltanto da Kingsley Coman, Leroy Sané e Serge Gnabry.

Attualmente il Classe 2000 non sta giocando in campionato per via di una squalifica di due giornate, ma rimane concentrato in caso dovesse arrivare un eventuale partenza all’ultimo minuto. Ora la palla sta nelle mani della dirigenza bavarese che dovrà fare un’offerta al Tolosa per l’acquisizione del giocatore. Invece per il contratto del centrocampista francese ci sarebbe l‘idea di un quadriennale. Si dovrà comunque attendere per vedere il proseguo della vicenda.

Le caratteristiche tecniche di Amine Adli

Amine Adli è un centrocampista molto veloce, forte nel dribbling e in possesso di un buon bagaglio tecnico. Il francese classe 2000 è un giocatore estremamente duttile, può ricoprire svariati ruoli tra cui: il trequartista, l’esterno d’attacco o la seconda punta. Il giovane inoltre ha un buon fiuto del gol, ed è molto abile nel fornire gli assist ai compagni.