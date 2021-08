Tutto pronto per l’arrivo di Leo Messi a Parigi: scelto l’hotel in cui il campione argentino alloggerà in questi primi giorni francesi.

A Parigi è tutto pronto per accogliere Lionel Messi. L’asso argentino sta per sbarcare nella capitale francese per il trasferimento del secolo. Dopo 17 anni da calciatore del Barcellona, il più grande giocatore del nuovo millennio sta per vestire una maglia differente, quella del Paris Saint Germain. La sua presentazione davanti alla Tour Eiffel è già pronta, così come l’hotel che lo accoglierà in questo primo periodo parigino. Un albergo di super lusso.

Dopo aver detto addio al Barcellona in una commovente conferenza stampa, il fuoriclasse argentino sta per sbarcare a Parigi. Il suo volo non è ancora partito da Barcellona, ma dalla mattina del 9 agosto la capitale francese è già in preda alla Messi-mania. Il suo arrivo è atteso infatti in giornata, e sono già migliaia i tifosi, i giornalisti e i semplici curiosi che stanno prendendo posto da ore nei pressi del Parco dei Principi, dell’aeroporto Le Bourget e anche della zona in cui dovrebbe avvenire la presentazione.

Entro poche ore Messi dovrebbe effettivamente arrivare nella capitale francese, ma non è detto che la sua presentazione possa avvenire già stasera. Più probabile si realizzi nei prossimi giorni, con il debutto sul terreno di gioco che potrebbe già avvenire il 12 agosto per la seconda gara di Ligue 1 contro il Clermont. Intanto, in attesa di poter giocare, Messi avrebbe scelto il suo alloggio non proprio comune…

Messi a Parigi: in quale albergo alloggerà?

La cronaca dell’avvicinamento di Messi al PSG la sta tenendo, minuto per minuto, Le Parisien. Il celebre quotidiano francese è ormai certo del passaggio della Pulga al club parigino, e ha già diffuso i dettagli riguardanti il suo approccio con la Capitale.

Le tappe, da programma, dovrebbero essere queste. Visite mediche di rito presso l’ospedale di Neully, firma del contratto, presentazione alla Tour Eiffel e poi dritti verso l’albergo della Ville Lumière scelto per questo suo primo periodo a Parigi insieme alla moglie Antonella e ai figli.

Si parla di un hotel lussuosissimo, anche se non è stato ufficializzato ancora il nome. Tutto farebbe presupporre possa trattarsi però dello stesso hotel scelto dal suo grande amico Neymar nel suo primo mese parigino nel 2017, ossia l’Hotel Le Royal Monceau – Raffles, situato nella 37 Av. Hoche, a pochissimi metri dall’Arco di Trionfo, nel cuore pulsante della Parigi più elegante.