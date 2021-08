Lautaro Martinez, che supercar in garage: la storia assurda dell’incidente

Lautaro Martinez è un grande appassionato di auto: scopriamo insieme i suoi bolidi e quell’assurdo incidente in Porsche.

Lautaro Martinez non è solo un grande campione, protagonista del 19esimo scudetto dell’Inter. Nella sua vita privata è anche un grandissimo appassionato di automobili. Quella del fuoriclasse nerazzurro è una vera passione. Nel suo garage non mancano superbolidi e vetture extralusso da grandi amatori. E con una di queste Lautaro è stato anche protagonista di un incidente assurdo.

Ma andiamo con ordine. Qualche notizia sui bolidi di Martinez è reperibile sul web, anche se il calciatore ci tiene a mantenere il massimo riserbo sulla sua sfera privata, e anche sui social raramente mostra qualcosa di non inerente alla sua professione.

Conosciamo però almeno due delle auto pazzesche che sicuramente sono nel suo garage: un Volvo XC90, regalatogli dalla stessa Inter (la casa automobilistica svedese è uno degli sponsor del club); e una Porsche Boxter GTS nera, una vera perla acquistata pochi mesi dopo essere diventato un calciatore di Serie A. E proprio con questa avrebbe fatto un incidente davvero incredibile.

Lautaro Martinez: l’incidente con la Porsche

Pochi mesi dopo aver acquistato questo stupendo bolide tedesco, Lautaro è stato coinvolto in uno spiacevole incidente che ha visto per protagonista anche una signora in bicicletta. Il calciatore si trovava a Milano nel dicembre 2018, in piazza Buonarroti, a bordo della sua splendida vettura. Purtroppo non si è accorto della bici della signora 36enne e l’ha colpita accidentalmente. Subito dopo l’impatto, ha atteso i soccorsi con la donna per assicurarsi che le ferite non fossero gravi.

La donna fu portata al Fatebenefratelli, dove venne accolta da un codice giallo. Fortunatamente le sue ferite non risultarono preoccupanti. Illeso invece il calciatore, che la sera partecipò anche a un evento con altri colleghi, tra i quali Gagliardini, Perisic e Vecino.

Una vicenda che non gli ha tolto il gusto di guidare la sua splendia Boxter, un’automobile da 365 cavalli, trazione posteriore e motore a quattro cilindri di derivazione dalla 911. Acquistabile sia con il cambio automatico che con il manuale, può raggiungere picchi di oltre 270 chilometri orari, sfiorando i 300 nella versione S. Ovviamente, a un prezzo non proprio per tutte le tasche. Si parte dagli 83mila euro. Non tantissimi per un calciatore della sua fama, ma inarrivabile per un comune tifoso.