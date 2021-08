Calciomercato, battaglia inglese per il terzino dell’Atletico Madrid

Calciomercato: una battaglia fra due big della Premier League per portarsi a casa il cartellino del terzino, I dettagli.

In Premier League nella seguente sessione di mercato, si sta sviluppando un mercato piuttosto grande, con gli acquisti più costosi d’Europa. Come Jack Grealish arrivato al Manchester City per ben 117 milioni di sterline. Un altro acquisto enorme invece è quello che riguarda l’acquisizione ormai certa di Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro. Attualmente però c’è un altro profilo che è desiderato da due club inglese, anche se non si parla di cifre astronomiche, come quelle riportate qui sopra. Di seguito tutti i dettagli.

Calciomercato, due club inglesi su un giocatore

Due tra i più rinomati club della Premier League sono interessati al medesimo giocatore. Il giocatore in questione gioca in Spagna con l’Atletico Madrid, stiamo parlando di Kieran Trippier. Il terzino colchoneros è un giocatore dinamico con una buona corsa, è in grado di sfruttare molto abilmente gli spazi sulle corsie, è dotato di un buon cross è anche bravo nel fornire assist ai compagni. Risulta essere anche un buon tiratore di calci di punizione. Caratteristiche che lo hanno portato sotto l’occhio vigile del Manchester United.

L’ostacolo maggiore però è la clausola sul contratto del giocatore, che prevede 34 milioni di sterlline, prezzo che i red devils non vogliono pagare, considerata anche l’età del terzino inglese (30 anni). L’offerta massima dalle società inglese è di 20 milioni di sterline, cifra che è stata rifiutata dall’Atletico che non ha intenzione di rinunciare alla clausola, ciò ha portato ad un arresto della trattativa, almeno fino ad ora. Infatti in questo momento l’Arsenal è in cerca di un sostituto di Bellerin e il terzino inglese sembra fare proprio al caso dei gunners, tanto da poter soffiare il giocatore ai rivali del Manchester United.

