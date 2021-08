Calciomercato Roma, proposta del Real Madrid: offerto il bomber

Calciomercato Roma: il Real Madrid offre un proprio giocatore ai giallorossi, ecco chi è il bomber offerto ai lupi.

Ormai il passagio di Lukaku al Chelsea è quasi certo e il movimento generato da questa trattativa ha smosso le acque anche di altri club, come la Roma che si è trovata coinvolta in quanto i nerazzurri hanno deciso di ingaggiare Edin Dzeko; con il giocatore bosniaco che ha deciso di accettare l’incarico di Milano e quindi di lasciare la capitale dopo 6 anni. Con la partenza del cigno di Sarajevo, la Roma si prepara all’assalto di un nuovo attaccante. Nel frattempo è arrivata una proposta dalla Spagna per i giallorossi. Scopriamo di che si tratta.

Calciomercato Roma, il giocatore offerto dal Real Madrid

La dirigenza giallorossa con Tiago Pinto, sta monitorando più piste per l’attacco, sia quelle di giocatori impossibili che strade più reali. Fra i vari nomi, al ds portoghese è stato offerto un giocatore dal Real Madrid, stiamo parlando di Luka Jovic. L’attaccante serbo non ha soddisfatto le aspettative di Carlo Ancellotti, e adesso l’agente del giocatore starebbe cercando una nuova sistemazione per questa stagione e avrebbe pensato alla Roma.

La Roma al momento però è più interessata ad altri profili, tra quelli più di spicco esce fuori Andrea Belotti del Torino, che non ha ancora rinnovato con il club granata ed è in scadenza di contratto nel 2022. Il gallo inoltre piace a Mourinho dai tempi in cui allenava il Tottenham, potrebbe essere quindi la prima scelta. Gli altri nomi che spuntano fuori sono: Azmoun dello Zenit, Isak del Real Sociedad oppure Abraham del Chelsea.

Le caratteristiche tecniche di Luka Jovic

Il serbo classe 97 è una punta centrale che all’occorrenza può ricoprire i ruoli di ala destra e sinistra, è molto abile nello smarcamento; è un attaccante molto veloce con la palla al piede, inoltre è in grado di fare cambi direzionali. Jovic è molto forte fisicamente ed è capace di segnare in più modi: in acrobazia. di testa e con entrambi i piedi.